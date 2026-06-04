De finner ruta for ny kabel fra Danmark til Storbritannia

Det er Midgard Infra, tidligere Altibox Carrier, som står bak kabelen som skal bidra til å ta unna en økende internasjonal etterspørsel etter sikre forbindelser med høy kvalitet.

Forbindelsen mellom Norges to «naboer» på hver sin side av Nordsjøen skal styrke Midgards fiberoptiske nettverk rundt havområdet. Det inkluderer flere kabler mellom både Norge og Storbritannia og Norge og Danmark.

Midgard Infra eies av Lyse og HitecVision.

Kabelsystemet har fått navnet Verena, blir 630 kilometer langt og er planlagt klart for drift i fjerde kvartal 2028. Undersøkelsene skal pågå sommeren 2026 og skal gi detaljert kunnskap om havbunnen for å finne best mulig trasévalg og redusere risiko før installasjon.

Ubemannede fartøyer

– Nordsjøen byr på et komplekst driftsmiljø, og kartleggingsdata av høy kvalitet er avgjørende for å redusere risiko før installasjonen starter og sikre at Verena leveres med de høyeste standardene for robusthet og pålitelighet, sier driftsdirektør Espen Vestli i Midgard Infra i en pressemelding.

Leveransen av kabelsystemet ledes av JTD Associates, mens Pelagian Ltd er ingeniørrådgiver. Xocean skal samle inn data med ubemannede overflatefartøy. Ifølge Xocean-sjef James Ives gir de ubemannede fartøyene en sikker, effektiv og miljømessig bærekraftig innsamling av data om havbunnen.