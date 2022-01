De mest spinnville produktene fra CES 2022

CES er en salig miks av nytt og ikke fullt så nytt innen teknologi. Noe er mer spennende enn annet, men alt presenteres som mer eller mindre revolusjonerende. Noen av produktene kan til og med være det, men langt de fleste er det ikke. Men så har du de spinnville da. Noen kan være nyskapende, spennende og til og med revolusjonerende, mens andre er så langt ute at de aldri kommer til salgs i noen butikker – i alle fall ikke her til lands.

Her har vi samlet et knippe av de sprøeste produktene vi fant på CES 2022. Noen av disse har vi trua på, andre ikke fullt så mye.

Samsung Odyssey Ark

Samsung kan på mange måter ses på som en av de ledende produsentene innen super-ultra-widescreen dataskjermer. Fra før har de hatt et knippe kurvede skjermer i 32:9-format, både i 38" og 49" størrelse, men nå kommer de med en 55" tommer også.

Samsung Odyssey Ark kan settes på høykant. Foto: Samsung

Samsung Odyssey Ark er som nevnt 55 tommer stor og har en 1000R kurve – det vil si at radius på en sirkel med samme kurve ville vært 1000 mm. Utrolig nok kommer den med et stativ som gjør at du kan dreie skjermen på høykant om du skulle ha behov for kink i nakken. Formatet er 16:9 og oppløsningen er 4K UHD. Quantum dots og mini-LED baklys er på plass, men utover det vet vi ikke så mye. Foruten det at prisen kommer til å bli ... høy. Veldig høy.

Snowbot

Snowbot er snøfresernes svar på robotgressklippere. Det er uvisst hvor godt den er tilpasset norske forhold, men den er i alle fall ment til å være mer eller mindre selvgående innenfor tre elektroniske gjerdestolper som kan plasseres ut. Den kan også fjernstyres ved hjelp av en mobiltelefon, eller en Playstation-lignende fjernkontroll.

Vi merker imidlertid at det er mange spørsmål vi ikke har fått svar på her:

Hvor dyp snø kan den takle?

Hvor lenge varer batteriet i vinterkulda?

Hvordan vet den hvor den skal lempe snøen? Dvs. over til naboen og ikke der den allerede har måkt?

Hvor er det blitt av strøkets katter, og hvorfor en snøen rød og full av pelsdotter?

Hvor mange ganger kan du betale naboens tenåring for å gjøre samme jobben, før du tar igjen innkjøpsprisen på Snowbot?

S3XY buttons

Tesla har som kjent bilmodellene S, 3, X og Y, og nettopp derfra er navnet på dette produktet hentet. S3XY Buttons støtter imidlertid enn så lenge kun Model 3 og Y, men støtte for resten skal etter sigende komme snart.

Hva de kan brukes til?

Vel, kort fortalt er dette fire trådløse knapper som kan limes fast på førersiden (eller egentlig hvor som helst, antar vi) av en Tesla, og så gis ulike funksjoner ved hjelp av en sentral enhet som kobles til bilens system. Dobbeltsidig teip følger med, sier produsenten, og knappene skal kunne programmeres til å utføre ulike handlinger. Ett eksempel er åpne hanskerommet uten at du må gjennom hele menytreet for å komme dit.

Pimp Tesla'n med S3XY Buttons. Foto: S3XY Buttons

Den sentrale enheten skal kunne takle opp til 8 knapper, så her er det bare å slå seg løs. Men vær obs på at funksjonsutvalget ennå er temmelig begrenset, og at dette på ingen måte er offisielle Tesla-greier, så langtidsstøtte er på ingen måte garantert. Og prisen? En pakke med sentralenhet og fire knapper er nå på tilbud for 270 Euro.

Myshield

Myshield er en slags innbruddsalarm på syre. Foruten alt det vanlige du kjenner til fra en innbruddsalarm, skal den også kunne fylle et rom med røyk på 30 sekunder.

Myshield Foto: Myshiels

Enheten er på størrelse med en tørkerull-dispenser og kan henges på veggen. Foruten røykmaskin er den også utstyrt med HD-kamera, bevegelsessensor og toveis mikrofon/høyttaler, slik at du kan snakke med innbruddstjuvene om du skulle ønske det.

Det hele er selvsagt koblet opp via WiFi, slik at noen andre kan hacke systemet ditt og røyklegge huset ditt mens du sover – samtidig som de ser det hele på video. Praktisk!

BMW iX Flow

Som Teknisk Ukeblad skrev for noen dager siden, er iX Flow en konseptbil fra BMW. Bilen er til forveksling helt lik en vanlig iX, men denne har fått et karosseri dekket av små paneler med e-ink, altså samme type elektronisk blekk som vi finner i e-boklesere av ymse slag. I teorien skal dermed også farger være teknisk mulig, men ifølge BMW er det enn så lenge ikke planer om å sette dette i kommersiell produksjon – uansett farger eller svart-hvitt. Det er ikke engang sikkert det enn så lenge ville vært lovlig. Og hva skulle man skrevet i vognkortet under «farge»?

Noen av mulighetene. Foto: BMW

LG Vision Omnipod

En annen bil fra CES er LGs Omnipod som Teknisk Ukeblad har en mer utfyllende omtale av.

La oss bare kort oppsummere at LG, som nok er mest kjent som produsent av dataskjermer og TV-er i alle størrelser og utgaver, har vist frem en slags campingbil som er utstyrt med vinskap, automatisk garderobe, hjemmekontor, og en slags elektronisk butler i form av en storskjerm med AI-skikkelsen Reah på.

Detaljer som førersete, bad/toalett og seng, glimret imidlertid med sitt fravær.

LG Vision Omnipod Foto: LG

Asus Zenbook 17 Fold OLED

Dette er en bærbar 17.3" PC som har OLED-skjerm også der tastaturet pleier å være. Eller, nei, dette er et 17.3" nettbrett med skjerm som kan brettes i midten. Øh, sant å si, så vet vi egentlig ikke helt hva dette er for noe, men åkkesom er den utstyrt med en skjerm som kan brettes på midten og som da går fra 17.3" til 12.5". Oppløsningen er på 2560 x 1920 i utbrettet tilstand, eller 1920 x 1280 sammenfoldet.

Inni denne dingsen finnes en 12. generasjon Intel i7 U-serie prosessor, Iris Xe-grafikk, og et 75 Wh batteri, foruten opp til 16 GB RAM og opp til 1 TB PCIe 4.0 x4 SSD. Skjermen skal tåle å brettes 30.000 ganger ifølge Asus, noe som tilsvarer litt over fire brettinger per dag i 20 år.

Herligheten leveres med Windows 11 Pro, og hvis du ikke liker å bruke en (halv) touch-skjerm som tastatur, kan du selvsagt koble til et eksternt tastatur om du skulle ønske det.

Asus Zenbook 17 Fold OLED Foto: Asus

Cyberpower Kinetic PC

Å forklare hva Cyberpower Kinetic PC er, er forholdsvis enkelt. Det er et PC-kabinett som har 18 små trekantede luker i fronten, seks per vifte, som kan åpnes eller lukkes automatisk etter hvor mye luftflyt PC-en trenger.

Hvorfor, er et litt vanskeligere spørsmål. Kult er det kanskje, men særlig praktisk er det nok ikke. Vi har aldri hørt om PC-entusiaster som har etterlyst mindre luftflyt i PC-en sin, ei heller en kilikketi-klakk-lyd hver gang PC-en finner det for godt å justere. Estetikken ved det hele er det nok også delte meninger om.

Amagami Ham Ham

Amagami Ham Ham er en kosebamse (vel ... du kan velge mellom katt eller hund – ikke bjørn) som småtygger på fingeren din når du putter den i munnen dens. Her er salgsargumentet fra produsenten, som ifølge dem selv skal forklare hvorfor dette produktet har livets rett:

The charming gesture where pets and babies gently nibble your finger with their small teeth.

Sadly, you need to harden your heart and scold them for this act.

Amagami Ham Ham frees all humanity from such dilemmas.

Amagami Ham Ham Foto: Amagami

For øvrig skrev Amagami først ikke «dilemma» men «forbidden pleasure». Grunnen til endringen er uviss, men et visst rom for misforståelse var det jo.

Cyrcle Phone

En ting er runde skjermer på runde smartklokker, men runde telefoner, som Cyrcle Phone, minner mest av alt om diverse rare Nokia-telefoner fra sent nittitall eller deromkring. Cyrcle Phones store salgsargument, foruten den uortodokse (eventuelt gammeldagse) formen, er at den etter deres eget utsagnm er eneste smarttelefon med innebygget temperatursensor. Vi har ikke faktasjekket påstanden, men er usikker på i hvilken grad den funksjonen er nok til å rekruttere kjøpere.

Cyrcle Phone Foto: Cyrcle Phone

Sånn ellers skal Cyrcle Phone stille med en uspesifisert Qualcomm Snapdragon-prosessor, 3 GB RAM, Android 10, 4G LTE, og dual SIM-støtte, samt et 13 megapikslers selfie-kamera. Hovedkameraet er også på 13 megapiksler, for øvrig. Skjermen er en IPS LCD med diameter på 87,6 mm, og oppløsningen er oppgitt til kun 800 x 800 piksler. Batteriet er ikke spesielt kraftig, med bare 2 Ah kapasitet, men til gjengjeld kan det byttes ut.

Prisen oppgis til 999 amerikanske dollar, eller 699 dersom man kjøper i bulk eller forhåndsbestiller.

Shiftall Mutalk VR microphone

Trenger du en slik? Foto: Shiftall

Nei, det er ikke en mulepose. Det er en Bluetooth-mikrofon ment for VR-bruk, som skal hindre deg i å forstyrre andre rundt deg med hva du sier når du er opptatt i en alternativ virkelighet. Så mye mer annet er det ikke å si om denne, bortsett fra at batteriet skal vare i opptil 10 timer, og prisen er lagt på 200 dollar.

Toto Wellness Toilet

Det var ikke så mye detaljer å få om dette produktet, men kort fortalt er Toto Wellness Toilet et toalett som analyserer helsen din basert på hudkontakt og din ... input.

Toalettet skal ha sensorer i setet som registrerer data om deg og din helsetilstand, og det skal også ta en nærmere titt på dine etterlatenskaper i toalettet. Nøyaktig hva slags sensorer det dreier seg om vet vi ikke, ei heller hva og hvordan det analyserer «innholdet» – og for den saks skyld heller ikke om det sjekker både tørst og vått.

Uansett kan det være lurt å se over hvordan produsenten beskytter dine personopplysninger før du eventuelt setter deg ned på dette produktet.

Motion Pillow

Helse-IT er i slag som aldri før, og i likhet med forrige produkt kan dette ses på som et steg inn i den verdenen. Motion Pillow er en hodepute som kan detektere at du snorker, og blåse opp små blærer inni puten, for å få deg til å snu deg rundt slik at du slutter å snorke.

Neste morgen kan du også sjekke statistikken, som for eksempel hvor mye puten måtte arbeide, hvor lenge du sov, hvor mye du snorket, og så videre. Putens app vil så estimere om nattens søvn var bedre eller verre enn normalen.