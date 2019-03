De snodigste og morsomste høringssvarene til ny e-lov

I høringsrunden om forslaget til ny lov for Etterretningstjenesten har det kommet inn mange grundige, seriøse og velbegrunnede høringssvar. (Bak betalingsmur)

Det har også kommet inn noen underlige, morsomme, snedige, og det noen kanskje vil kalle relativt virkelighetsfjerne svar.

Virtuell seksualitet og vold

En av privatpersonene som har sendt inn høringssvar har en teori om at grunnlaget for å ønske et digitalt grenseforsvar egentlig bygger på «et primitivt behov for vold, seksuelle relasjoner og jakt» hos militæret.

Vedkommende argumenterer for at det handler om det voldelige og seksuelle innholdet på internett, og at det ligger i menneskets natur å ville dominere slike arenaer. Dermed ønsker altså E-tjenesten å dominere også virtuell seksualitet og virtuell vold.

Kanskje litt vanskelig for enkelte å se sammenhengen allerede der, og det blir nok ikke enklere utover i teksten:

«En kan også postulere at nordmenns ignoranse over masselidelser i massejakten og massefangenskapene av andre intelligente og semi-intelligente arter også forårsaker en konsekvensuell ulogiskhet og absurdisering av mangelen på kommunikasjon mellom arter, som gjennom ignoransen over mellomartlig kommunikasjon resulterer i at det i stede for implementeres masseundertrykking og masseovervåkning av den digitale masse og dermed som feil også av alle mennesker».

Styrer E-tjenesten været?

Vær- og klimagruppen Blå himmel melder om litt andre bekymringer i sitt høringssvar.

Først og fremst har de noen generelle bekymringer om at verdens E-tjenester er involvert i terrorisme og statskupp, og at ISIS er skapt og trent opp av Norges allierte – nærmere bestemt amerikanske og israelske militære styrker og etterretningstjenester.

Deretter kommer de inn på noe som kanskje er litt mer relevant til deres egen organisasjon; frykten for regjeringers forsøk på å kontrollere været.

«Været har vært underlig i Norge de siste årene. Er etterretningstjenestene i gang med væreksperimenter i Norge og andre land?»

Nei

En annen innsender har valgt en litt enklere måte å uttrykke seg på. Mesteparten av høringssvaret, med tittelen «NEI», lyder som følger:

«nei nei nei nei nei nei nei nei nei.

nei.

NEI

nei.

(...)

NEEEIIIIIIIIIIII

(...)

N E I»

Tankekontroll

Et av høringssvarene uttrykker ikke bare bekymring for overvåkning, men frykt for at det hele vil tas ett skritt videre.

Vedkommende mener digitalt grenseforsvar sammen med kunstig intelligens og kvantedatamaskiner åpner for muligheten av manipulasjon og tankekontroll av hva alle nordmenn vil foreta seg.

En annen eksemplifiserer den fryktede nedkjølingseffekten:

«Skulle gjerne ha sagt mer om dette men ønsker ikke, da dette også er informasjon jeg ikke ønsker skal ligge på en server i lang tid».

Borg mot fly

I den litt mer seriøse enden av spekteret ligger det også noen snedige observasjoner og formuleringer.

For eksempel påpeker Riksadvokaten et ganske merkelig innslag i den foreslåtte lovteksten. Det står nemlig at loven gjelder «i fred, krise og væpnet konflikt».

«Det er vanskelig å se under hvilke samfunnssituasjoner loven ikke gjelder», skriver Riksadvokaten. Han legger også til at lover har for vane å alltid være gjeldende, og at det dermed er vanskelig å se behovet for formuleringen.

Så er det en av de private innsenderne som avslutter sitt høringssvar med en ganske slagferdig formulering. En lenger utredning om hvorfor hen mener lovforslaget ikke vil fungere etter hensikten og bidra til å forhindre sofistikerte angrep, avsluttes slik:

«Dette blir som å bygge en borg som forsvar mot en fiende som kan fly».