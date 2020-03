– De som ikke har en strategi for hvordan de skal utnytte alle dataene de har i de ulike systemene, kan gå konkurs

OSLO (Digi.no): Det er ti år siden Dell kjøpte opp Boomi, et selskap som leverer en skybasert løsning for systemintegrasjon – det som på fagspråket kalles iPaaS (integration Platform as a Service). Selskapet ble kjøpt opp etter at Dell selv hadde brukt Boomi til integrasjon mellom ulike skytjenester Dell hadde overtatt.