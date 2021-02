De var luta lei av videokonferanser. Så fikk de gnisten tilbake med sosial VR

Etter måneder med hjemmekontor og endeløse videomøter begynte arkitektbyrået Spinn å se på hvordan de kunne gjøre møtene mer meningsfulle og gi en ny gnist til det kreative og sosiale miljøet på jobben.

De valgte en uvanlig løsning: Før jul kjøpte selskapet inn VR-brillene Oculus Quest 2 til hver eneste av de 45 ansatte, inkludert ledelse og styre. Virtual reality, altså. Så begynte de å gå sine første forsiktige skritt sammen i den nye kontorhverdagen.

Fra kaos til nye muligheter

– Det første møtet var bare kaos! Alle gikk rundt og skulle prøve alt mulig. Men ganske fort begynte vi å se på hvilke nye muligheter dette ga oss, sier arkitekt og faglig leder James Dodson i Spinn Arkitekter.

KREATIVT: Sosial VR har gjort de kreative prosessene mye enklere enn hva som er mulig på videomøtene. Skjermbilde: Spinn Arkitekter

Han har selv utforsket VR-teknologien i mange år, og sett endeløse muligheter på sin egen arbeidsplass som arkitekt. Likevel har det hittil vært både kronglete og dyrt. Men det har bedret seg for hvert år, og med Oculus Quest 2 i 2020 var brillene blitt både enklere, bedre og billigere. Sammen med pandemien og hjemmekontorene var plutselige alle faktorene til stede for å satse.

Billigere enn arbeidsstasjoner

Oculus Quest 2 koster for øyeblikket knapt 4000 kroner for den enkleste versjonen, i tillegg kan man betale mer for mer lagring, bedre hodefeste, ekstra batteri og oppbevaringsboks. For selskapet kostet det faktisk ikke mer for 45 slike briller enn det ville ha kostet med fire kraftige VR-arbeidsstasjoner på kontoret, som de lenge hadde snakket om å anskaffe.

Det ble tatt noen runder i ledelsen før avgjørelsen ble tatt, dette var ingen enkel beslutning. Men før jul flyttet altså hele bedriften over i VR, i det minste for en time om gangen. De ønsker å være i forkant av en utvikling som går raskt framover.

ETTER FESTEN: En fordel med VR er at lokalene kan ryddes med et enkelt klikk når festen er over. Skjermbilde: Spinn Arkitekter

Nå blir de faste mandagsmøtene gjennomført utelukkende i VR, med alle de ansatte i et luftig virtuelt auditorium. Hver ansatt skal jobbe minst én time i VR hver uke, men det blir også tid til mye sosialt utenom. Virtuell minigolf er en populær aktivitet, og fredagspilsen foregår gjerne også i VR. På kort tid har VR rukket å bli en naturlig del av den sosiale kulturen på jobben.

– Mye av interaksjonen forsvinner når vi er på vanlige videomøter, det er så strukturert og alle må vente på tur. Dette føles mye mer naturlig. VR ivaretar den kreative gnisten som oppstår i mellommenneskelige interaksjoner på en måte som ikke er mulig i videokonferanse, forklarer daglig leder Daniel Peter Barth i Spinn. Vi snakker sammen i VR under intervjuet, så det er lett å forstå hva han mener.

Faktisk er hele denne reportasjen laget fra hjemmekontoret med ulike VR-briller.

HTC Vive med nye løsninger

Daniel Peter Barth får støtte av Europasjef Graham Wheeler i HTC, som vi møter i London på samme virtuelle måte. De har laget et omfattende plattform for å fjernjobbe sammen på en sosial måte, som de kaller Vive Sync. Det er nettopp denne plattformen Graham Wheeler møter oss i.

Vi setter oss rundt et virtuelt bord mens han presenterer de nye sosiale VR-løsningene fra Vive. I virkeligheten sitter vi på hjemmekontoret i Oslo med et Vive Focus Plus VR-sett, mens Wheeler sitter i London med en Vive Pro. Bak oss sitter noen av hans kollegaer, som har har kommet inn i rommet via en vanlig PC.

Europasjef Graham Wheeler i HTC viser fram noen av mulighetene i deres sosiale VR-plattform, blant annet ved å hente fram et jagerfly i 3D. Skjermbilde: Eirik Helland Urke

Med Vive Sync er det i virkeligheten flere ulike sosiale apper som er sydd sammen til et lite virtuelt økosystem for sosial samhandling i VR. Plattformen er tilgjengelig for mange ulike VR-briller, i tillegg til vanlig datamaskin, mobil og nettbrett. Men det er med VR-briller magien oppstår. Da får du en omsluttende tredimensjonal opplevelse.

– Interaksjonen blir så mye bedre her enn i et vanlig videomøte. Selv nå som jeg holder en skjermpresentasjon for deg, beveger du hodet og ser på meg flere ganger mens jeg snakker. Den effekten får du ikke i videokonferanser. Da ser man ofte et helt annet sted enn i kameraet, gjerne på skjermbildet. Det blir aldri øyekontakt. Ofte gjør folk andre ting samtidig også, det er ikke alltid folk er 100 prosent til stede. Det er de i VR, og det gir ofte bedre og mer effektive møter, forklarer Wheller til Digi.no.

Motivasjonen øker med VR

Vive har gjort markedsundersøkelser i hjemmemarkedet som viser at 81 prosent av respondentene synes at videomøter ikke møter behovene på jobben bra nok. Samtidig ser de at de ansattes tilhørighet og motivasjon øker betraktelig i et virtuelt 3D-miljø.

Pandemien har akselerert utviklingen av slike virtuelle miljøer hos både Vive og andre aktører, selv om den allerede har pågått med høyt tempo i en årrekke.

– Først og fremst får vi tilgang til mye mer data, nå som alle er på hjemmekontor. Vi får mange erfaringer som vi bruker i utviklingen, for eksempel hvordan vi kan registrere bevegelser i øynene og uttrykk i ansiktet for å bedre kommunikasjonen mellom mennesker i VR, forteller Graham Wheeler til Digi.no.

Holdt foredrag i VR på julebordet

Foredragsholderen og rådgiveren Eirik Norman Hansen tok utfordringen på strak arm da han ble invitert som foredragsholder til et virtuelt julebord hos det norske konsulentselskapet Braver. De kunne ikke samles fysisk, og løsningen ble også her å kjøpe inn VR-briller til alle de ti ansatte. De samlet seg på en plattform som heter Engage, en annen sosial møteplass som er opptatt av opplæring, trening, samarbeid og virtuelle eventer.

Vi møter Hansen over en kaffekopp i VR, der han forteller om opplevelsen.

– Det var en mye bedre opplevelse enn jeg hadde forestilt meg at det skulle være. Jeg gikk rett og slett og gjemte meg på et virtuelt bakrom mens de andre begynte festen. Så ble jeg introdusert, og fikk applaus idet jeg kom inn i salen. Så holdt jeg foredraget. Alt foregikk virtuelt, alle var hjemme hos seg selv. Det var en overraskende fin opplevelse, forteller Eirik Norman Hansen.

Det tok ikke lang tid før han følte det ganske naturlig å stå der, få øyekontakt med publikum, gestikulere og vise fram slides på skjermen. Det mest interessante var likevel småpraten som oppsto etterpå.

– Vi stakk en tur til planeten Mars etterpå, bare for å mingle. Da var det plutselig helt naturlig å småsnakke sammen på denne måten, forteller Hansen.

SE VIDEO: Eirik Norman Hansen forteller om sin første opplevelse som foredragsholder i VR.

Graham Wheeler i HTC forteller om en lignende opplevelse.

– Vi skulle feire kinesisk nyttår med selskapets ledelse i Taiwan, da jeg traff på mange felles kollegaer. Vanligvis samles vi bare noen ganske få fysisk på disse eventene, men siden det var virtuelt kunne vi være mange flere. Dermed endte jeg opp med å småsnakke med kollegaer, diskutere ideer på tvers og ha en sosial interaksjon som vi aldri har hatt før, forteller Wheeler.

Mens vi sitter i hans virtuelle møterom, drar han fram noen 3D-modeller over bordet vi sitter rundt. Først en småskummel drage, så et jagerfly. Her kan vi enkelt se på modellen i 3D fra alle kanter, utforske og kommentere. Nettopp dette er en viktig funksjon ved de største sosiale VR-plattformene nå.

Moden teknologi

VR-teknologien har langsomt fått en viktigere rolle i det profesjonelle arbeidslivet, spesielt innenfor simulering og opplæring. Helikopterprodusenten Bell opplevde for eksempel at produktutviklingen gikk ti ganger raskere med VR, da de utviklet konsepthellikopteret FCX-001.

De siste par årene har også den sosiale delen av VR begynt å bli stadig mer moden, samtidig som selve brillene er blitt enklere og bedre i bruk. Flere norske arbeidsplasser har begynt å snuse på den nye måten å møtes sosialt på.

Spinn Arkitekter bruker altså Oculus Quest 2, siste generasjon med VR-briller som ikke trenger en ekstern PC for å fungere. De er kraftige nok til mange avanserte bruksområder, og som arkitektfirma henter de ofte fram 3D-modeller av sine egne prosjekter for å diskutere de ulike løsningene. Vive Focus Plus har det samme utgangspunktet, en frittstående VR-brille som forstår hvor den befinner seg i rommet med integrert sporing. Vive Focus Plus er spesielt tilpasset profesjonell bruk, mens Quest 2 også markedsfører seg mot privatmarkedet.

MINIGOLF: Dette er en populær pauseaktivitet for de ansatte i Spinn Arktiekter. Skjermbilde: Spinn Arkitekter

Det er Facebook som produserer Oculus-produktene, noe som på godt og vondt gir stadig tettere integrasjon med verdens største sosiale plattform. Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa nylig at Oculus Quest 2 er i rute til å bli de første "mainstream" VR-brillene på markedet, etter å ha opplevd en voldsom økning i salget.

Flere sosiale plattformer

Det finnes etter hvert også et stort utvalg av sosiale plattformer for VR. En av dem er norske Dimension10, som er spesialisert på å håndtere store 3D-modeller som flere brukere fra ulike steder kan tre inn i. Spinn Arkitekter bruker først og fremst Spatial, en gratis og allsidig møteplass som håndterer både 3D-modeller, skjermer, Zoom-møter, PDF-er og videoer. Her foregår mandagsmøtene. De bruker også Mozilla Hubs når det trengs mer avanserte 3D-funksjoner.

Andre plattformer verdt å nevne er Engage, VR Chat, Glue og Virbella. Av norske plattformer med spesiell fokus på BIM-modeller har vi Dimension10 og Vrex.

Avatarer

En spennende forskjell mellom de ulike plattformene er hvordan du selv er representert blant andre du møter i sosial VR. Du vil alltid trenge en avatar, og dette løser aktørene på forskjellige måter. Dimension10 hadde først nær fotorealistiske avatarer, men gikk etter hvert over til enklere og mer stiliserte avatarer. Da ble ikke avatarene så forstyrrende. Spatial har en helt spesiell teknologi som omdanner et vanlig flatt portrettbilde til en fullverdig 3D-modell som du kan se fra alle kanter.

AVATAR: Slik ble avataren vår etter å ha lastet opp et vanlig, flatt mobilbilde til Spatial.

Vårt forsøk på å lage en slik avatar ble skremmende livaktig, spesielt siden den blunker og rører på seg. Litt creepy er det, men fungerer likevel overraskende bra.

Vive Sync bruker en slags mellomløsning - du bruker en egen app for å laste opp bilde av deg selv, som så blir omgjort til en tegnet avatar med lignende ansiktstrekk som deg selv.

Felles for alle avatarene er perfekt proporsjonert kropp. Ikke spesielt realistisk, men det får kanskje være greit.

Hele denne reportasjen ble altså produsert fra hjemmekontoret med Oculus Quest 2 (fra ca 4000 kr inkl mva) og HTC Vive Focus (fra ca 8800 kr inkl mva). De ulike plattformene har forskjellige priser og gjerne abonnement basert på bruken. Spatial er eksempel på en gratis plattform. Oculus Quest 2 kan kobles til en spilldatamaskin med USB-C-kabel for å dra nytte av større datakraft, som kan være nødvendig på enkelte av plattformene og bruksområdene.