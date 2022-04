AI-revolusjonen krever etikk og bærekraft i sentrum

Det å sette bærekraft og etikk på dagsorden for en vellykket AI-innovasjon, er helt nødvendig. EUs nye forskrift om kunstig intelligens er derfor en viktig milepæl på veien for å lykkes. Forskriften vil kunne bidra til økt gjennomføring og troverdighet blant organisasjoner og selskaper. Ikke minst, den vil kunne føre til at mennesker blir mer komfortable til videre bruk og utvikling av AI.

En vellykket AI-innovasjon krever likevel mer enn bare lover og forskrifter. Skal det fulle potensialet nås, må applikasjoner inkludere bærekraft og etiske krav fra start - uten at det blir en admistrativ flaskehals.

Her er mine fire tips for å lykkes med en troverdig og bærekraftig AI-innovasjon:

Bevissthet.

Ved AI-produkter er kommunikasjon nøkkelen for å øke fokus rundt viktigheten av bærekraft. Vanskelige spørsmål må ikke unngås og gjennomsiktighet må være til stede fra begynnelsen. Potensielle risikoer ved kunstig intelligens bør også løftes fram og være en sentral del av strategien. Mangfold.

Det er ingen del av virksomheten som skal «eie» kunstig intelligens og dens applikasjoner. Dersom AI-applikasjoner bygges rundt et bredere team og større mengder innsiktsdata, vil risikoen for feil synke betraktelig. Kontinuerlig kontroll.

For å sikre at AI-applikasjoner fungerer riktig og retferdig, må sjekklister overvåkes kontinuerlig. Dette gjelder hele livssyklusen fra data til beslutning - og deretter revidering av sjekklisten over tid. Den menneskelige faktoren.

For å ta store skritt framover må vi jobbe med kunstig intelligens, ikke ved siden av eller bak. Et vellykket menneske-maskin-samarbeid, krever at kunstig intelligens behandles som en del av teamet ditt.

Konkurransefortrinnet er større enn noen gang

At vi klarer å møte både markedets og befolkningens krav til innovative løsninger, er avgjørende for videre bærekraft i næringsliv og drift. Derfor er jeg overbevist om at forslaget til EU-regulering vil gi europeiske selskaper et konkurransefortrinn i forhold til kinesiske og amerikanske selskaper. Så langt har forholdet derimot blitt reversert; Kina og USA ligger foran Europa når det gjelder kunstig intelligens. Det er et faktum.

Lykkes vi med implementering av regler og forskrifter, vil AI-produktene få et kvalitetsstempel på at de er trygge i bruk. Det å kunne vise til dette, er et stort konkurransefortrinn. På slutten av dagen er det det som teller: AI må kunne brukes av mennesker. Dersom tilliten finnes, ønsker mennesker å bruke mer av potensialet som ligger i teknologien. Det vil bli et selvspillende piano, preget av tillit, innovasjon og bærekraft.

Jeg er overbevist om at europeisk AI-innovasjon står overfor en lys fremtid. Ikke til tross for EU-regler – men takket være dem.