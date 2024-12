Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Åpenhet er en grunnpilar i det norske samfunnet. Vi verdsetter åpenhet som en måte å sikre tillit, ansvarlighet og demokrati. Likevel er det viktig å spørre: Når åpenhet gir utilsiktede konsekvenser, er vi da tjent med det?

Et stadig tilbakevendende tema i mediene er fokuset på kommunenes rikeste innbyggere og bedrifter. Med overskrifter som fremhever økonomisk suksess, blir disse aktørene ofte løftet frem som forbilder eller representanter for lokalt næringsliv. Dette er i utgangspunktet positivt, men samtidig kan denne typen oppmerksomhet føre til en utilsiktet og alvorlig konsekvens: økt risiko for IT-angrep.

Når mediene lager det som i praksis blir en «targetliste» over økonomisk sterke aktører i kommunen, kan dette fungere som en fristende ressursoversikt for cyberkriminelle. Hackere og svindlere følger like nøye med på mediene som selgere, og informasjon om hvem som «sitter på pengesekken» kan enkelt brukes til å målrette angrep. Dette kan være alt fra phishingforsøk rettet mot ledelsen i kommuner og bedrifter, til avanserte ransomware-angrep som lammer både offentlige og private tjenester.

Kommuner og lokale virksomheter har ofte begrensede ressurser til IT-sikkerhet sammenlignet med store nasjonale og internasjonale aktører. Når fokuset i mediene rettes mot hvem som tjener mest, kan dette gjøre kommunens økonomiske hjørnesteiner til sårbare mål. Resultatet? Økt risiko for økonomiske tap, tap av personvern og potensielt tap av tillit fra innbyggere.

Er vi tjent med dette?

Det er viktig å balansere behovet for åpenhet med sikkerhetsaspektene i dagens digitale virkelighet. Kanskje trenger vi en ny form for ansvarlighet i mediedekningen, der informasjon som kan utnyttes av kriminelle behandles med større varsomhet. Det handler ikke om å sensurere eller holde tilbake informasjon, men om å stille spørsmål ved hvilke konsekvenser slik publisering kan ha for samfunnet som helhet.

Som samfunn må vi stille oss spørsmålet: Skal vi la jakten på klikk og lesere gå foran sikkerheten til våre lokalsamfunn og økonomiske aktører?

Hvordan skal vi klare å ivareta både åpenheten og sikkerheten? Det er to verdier som må kunne eksistere side om side, men jeg vet ikke hvordan.

Dette er ikke bare en utfordring for mediene, men for oss alle. Sikkerhet starter med bevissthet. La oss ikke gjøre det enklere for dem som ønsker å skade oss.