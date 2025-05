Balansert multicloud er en realistisk exit-strategi

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Diskusjonen om teknologisk avhengighet har for alvor skutt fart det siste året. Geopolitisk spenning, nye EU-reguleringer og voksende krav til datasuverenitet gjør at det haster å finne strategier for å styrke vår teknologiske selvstendighet.

Vi mener at en balansert multicloud-strategi er et viktig og realistisk steg på veien.

Digital Markets Act, debatten om datasuverenitet og konkrete tiltak i enkeltland – som Tysklands beslutning om å fase ut Microsoft fra forsvarssektoren, er tydelige signaler om at Europa søker alternativer.

Flere gode leverandører

I Danmark vurderer politikere nå hvordan de skal håndtere avhengigheten av amerikanske skytjenester. Det er på høy tid.

Vi heier på europeisk teknologi. Det finnes flere gode leverandører i markedet, som franske OVHcloud, Scaleway og Clever Cloud. De tilbyr GDPR-native løsninger, god lagringskapasitet og kontroll over egen infrastruktur.

Ved å prioritere åpne standarder og open source-verktøy står virksomhetene langt friere – både teknologisk og strategisk, skriver Johan Grönlund og Andreas Aubell i Forte Digital. Foto: Marcus Tveit Karkash

Men når det gjelder helhetlige plattformer og avanserte tjenester, som maskinlæring, KI-verktøy og serverløs databehandling, ligger amerikanske aktører som Amazon Web Services, Microsoft Azure og Google Cloud et hestehode foran.

Derfor haster det med å finne en balansert tilnærming.

Vi anbefaler multicloud

Vi anbefaler virksomheter å se på mulighetene innen multicloud – altså det å kombinere flere skyleverandører, både europeiske og amerikanske. Det gir økt fleksibilitet, reduserer leverandørlås, styrker etterlevelsen av GDPR og legger til rette for innovasjon.

Man trenger ikke gå all in på én plattform. Ved å benytte plattform-uavhengige teknologier som Kubernetes og verktøy som Terraform, kan man bygge systemer som er lagt til rette for å kunne kjøre på ulike plattformer fra ulike leverandører.

Dette er ikke bare smart strategi – det er en nødvendighet for å kunne endre kurs i takt med regulatoriske eller sikkerhetsmessige behov. Det finnes mange komponenter som gjør dette mulig i dag: PostgreSQL, GitLab, ArgoCD, Prometheus og Keycloak, for å nevne noen.

Ved å prioritere åpne standarder og open source-verktøy står virksomhetene langt friere – både teknologisk og strategisk.

Stiller høye krav til kompetanse

Vi skal likevel ikke underslå kompleksiteten. En multicloud-strategi stiller høye krav til kompetanse og teknisk forståelse. Det krever at systemer bygges med fleksibilitet i bunn – noe som burde vært selvsagt, men som ofte neglisjeres i jakten på raske løsninger.

Kjernen i denne debatten handler ikke bare om skytjenester, men om kontroll. Har virksomheter bygget systemer som kan flyttes, videreutvikles og skaleres uten å være låst til én leverandør?

For mange er svaret fortsatt nei. Skal Europa lykkes med å ta tilbake kontrollen over sine digitale verdikjeder, må vi begynne i arkitekturen. Fremtidens datasystemer må være mobile, fleksible og bygget for å kunne endres. Bare slik kan vi sikre teknologisk handlingsrom i en

verden der både reguleringer og maktforhold er i rask endring.

Det handler ikke om å kutte ut amerikanske aktører – men om å skape reell valgfrihet.

