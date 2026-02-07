Bedre robusthet med et felles nasjonalt mobilnett

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

I en analyse i Digi Telekom tar Håvard Fossen opp spørsmål om det nye produksjonssamarbeidet mellom Ice og Telia, særlig med tanke på det nye nødnettet.

Kort fortalt vil Ice og Telia etablere et felleseid selskap for nettverksdeling som skal bygge et felles nasjonalt mobilnett. Samarbeidet gjelder kun radionettet, og begge parter vil fortsatt ha hvert sitt kjernenett og transmisjonsnett, samt operere som uavhengige aktører og konkurrenter i markedet.

Nettverksdeling er en velprøvd modell i de fleste andre europeiske land. Allerede i 2027 vil vi ha skapt en mer effektiv deknings- og infrastrukturkonkurranse i hele Norge.

Skal bygge på rekordtid

Vi er av den klare oppfatning at et felles nasjonalt mobilnett gir økt robusthet i fred, krise og krig. Gjennom samarbeidet vil vi på rekordtid bygge en stor andel nye basestasjoner som gir bedre dekning i hele landet og mer kapasitet i tettbygde strøk. Dette er avgjørende i en tid med både økt sikkerhetspolitisk uro og mer ekstremvær som Amy og Hans.

Denne store dekningsforbedringen er også sentral for brukerne av det nye nødnettet. De vil få tilgang til et mer robust mobilnett med bedre dekning og kapasitet sammenlignet med to frittstående nett.

Målet vårt er mer redundans og større uavhengighet fra enkeltaktører i både IP-nettverk og transportnett.

Begge parter vil fortsatt operere med egne kjernenett. I nødnett-sammenheng betyr det i praksis at dersom eksempelvis kjernenettet til Telia skulle falle ut, vil nødnettbrukerne fortsatt ha tilgang til det felles radionettet som er bygd ut, da gjennom kjernenettet til Ice.

Vi vil fortsette å være uavhengige aktører, noe som gir svært god konkurranse om nødnettstjenestene.

Midlene kan utnyttes bedre

Regjeringens Nasjonale sikkerhetsplan tar blant annet for seg hvordan den digitale infrastrukturen skal styrkes. Den inkluderer tiltak som forsterket ekom i sårbare kommuner.

Med vår løsning vil disse midlene kunne utnyttes bedre og raskere, særlig i prioriterte landsdeler som Nord-Norge. Samlet sett kan vi også gjennomføre en større forsterkning enn det som ligger i planen i dag.

Mer effektiv deling av frekvensressurser gir høyere kapasitet og bedre tilgjengelighet, noe som er helt avgjørende i nasjonale krisesituasjoner.

Med et felles nasjonalt mobilnett styrkes robustheten, og Norge står tryggere.