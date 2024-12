Bedriftene bør sikre reservedeler til eget IT- og OT-utstyr

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

I 2021, under koronapandemien, var det et mareritt å skaffe nytt utstyr og deler. Mange fabrikker som produserte deler, spesielt transistorer og databrikker, var stengt på grunn av covid-19 viruset.

Samme år ble i tillegg Suez-kanalen blokkert av et skip som satt fast i syv dager, som resulterte i at andre fraktskip måtte ta alternativ rute rundt Afrika.

Alt dette førte til forsinkede leveranser og bestillingstid på mange måneder på både IT- og OT-utstyr, som igjen resulterte i forsinkede prosjekter og forsinkede reparasjoner. I visse tilfeller valgte produsenter å levere uferdige produkter, som da Tesla leverte biler uten USB og ladestasjoner grunnet chip-mangel.

Operasjonell resiliens

Erik Lervåg, senioringeniør innen IT og OT i Sopra Steria.

I «gode tider» kan vi regne med at leverandøren, importøren, eller grossisten har et lite lager, og at vi kan få levert deler på noen få dager eller timer. Så når produksjonen havarerer, er det i mange tilfeller en akseptabel tidshorisont på å få deler til reparasjon. I vanskeligere tider derimot, som vi hadde i 2021, kan man ikke regne med så kort leveringstid.

Derfor er arbeidet med å sikre operasjonell resiliens, eller motstandsdyktighet på norsk, så viktig. Ønsker du å sikre produksjonen din, må du ta grep for å sikre deg tilgjengelighet på de delene og utstyret du trenger.

Et alternativ kan være å inngå en serviceavtale, også kalt «Service Level Agreement» (SLA), som inneholder vilkår om at leverandøren din skal holde et reservedelslager. Det letteste og sikreste derimot, er gjerne å ha et eget reservedelslager.

Med eget reservedelslager lokalt, vil du eliminere leveringstid, kunne utføre reparasjoner umiddelbart og minimere produksjonsstans og nedetid.

Tapt produksjon er en kostnad du må ta med i regnestykket. Det er spesielt relevant innen OT, hvor anlegg typisk har en levetid på 10 til 30 år. Med et lokalt reservedelslager, vil du også sikre deg mot at utstyr og deler utgår hos produsenten.

Å holde et varelager kan på den andre siden slå negativt inn på en del nøkkeltall i regnskapet. Det kan være negativt for likviditetsgrad, kredittid, og arbeidskapital, men veid opp mot tapene man kan lide av produksjonsstans, vil de fleste som tenker på disse tallene kunne overbevises.

Globale påvirkninger

Taiwanske TSMC har over 50 prosent markedsandel i transistormarkedet, og sørkoreanske Samsung har cirka 17 prosent markedsandel. Nesten all elektronikk er avhengig av databrikker, og følgelig transistorer som databrikker lages av.

Samtidig blir Sør-Korea truet av Nord-Korea, og Taiwan blir truet av Kina. Får en av disse produsentene forstyrrelser i verdikjeden sin, vil det igjen gi globale påvirkninger, slik vi erfarte i 2021.

Fellesnevner for begge land er at USA er inne i bildet og sikrer stabilitet. USA er formelt alliert med Sør-Korea, og under Biden-administrasjonen har USA flere ganger sagt de vil forsvare Taiwan, en uvanlig tydelig og direkte retorikk i diplomatiske settinger.

6. november 2024 ble det klart at Donald Trump er valgt til neste president i USA, og han har hittil hatt en mindre tydelig retorikk ovenfor Taiwan. I noen tilfeller har han unnlatt å svare på spørsmål om han er villig til å forsvare Taiwan, og i andre tilfeller har han sagt at Taiwan må betale for det.

Tollmurer øker prisen

Flere land bygger også tollmurer, som vil gjøre det dyrere å handle på tvers av landegrenser. De siste årene har både EU og Kina, og USA og Kina, økt tollsatser mellom hverandre på flere varer. I noen tilfeller innført handelsblokader på visse varer og selskaper. Donald Trump har også under valgkampen fremmet løfter om toll på alle importvarer til USA fra alle andre land.

Fraktkorridorene er også påvirket. Rødehavet, som er inngangen til Suezkanalen, er preget av krigshandlinger mellom Israel, Palestina, Libanon, og Iran. Til en viss grad også USA og Jemen. Den alternative ruten rundt Afrika tar i snitt 7-10 dager lengre, og påvirker naturligvis fraktkostnaden – og dermed vareprisene.

Norske virksomheter vil gjøre lurt i å forberede seg allerede nå på mer turbulente tider fremover, og et av tiltakene de kan gjøre er å sikre egen tilgang på reservedeler, både til vedlikehold og nye prosjekter.