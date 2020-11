Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Jeg har engasjert meg mye i bærekraft i det siste, spesielt i forbindelse med GoForIt, som nå har stor fremgang. Det er en del bærekraft-utfordringer med IT. Det er derfor viktig at vi tar de rette hensynene i valg av teknologi. Jeg blir skremt når jeg stadig hører at Blockchain blir nevnt som saliggjørende for bærekraft. I denne artikkelen forteller jeg hvorfor teknologien i praksis vil forsinke bærekraftig utvikling. Vi har dårlig tid, og bør derfor unngå å sette i gang prosjekter som vil feile. Av den grunn ser jeg meg nødt til å ta et oppgjør med dette.

Jeg har blitt kjent med en rekke forskere i prosessen rundt Smittestopp. En professor fortalte meg ved en anledning at bistands-sektoren er plaget av teknologi-selgere som prøver å utnytte den relativt lave IT-kompetansen til å selge inn rare løsninger som rir på hype-bølger. Hun forteller at de var herjet av rare AI-løsninger en stund, og at de nå er på vei opp fra en blockchain-bølge. Hun er selvfølgelig veldig oppgitt. Jeg sitter med inntrykket av at folk som holder på med bærekraft sliter med det samme.

Blockchain har mange prisverdige tenkte anvendelsesområder, men er i praksis en treg, distribuert database som er utrolig energikrevende, og vanskelig å integrere mot. Om man skal ta det i bruk, vil det i praksis bety en stor omskriving av systemene rundt. (Og ja, jeg vet det finnes «distributed ledger» systemer som er mer energieffektive).

Et annet poeng er at det er omtrent umulig å kombinere GDPR og Blockchain, siden personopplysningene er der for evig (og nei, kryptering eller pseudonymisering er ikke svaret på det, jeg kan gjerne ta en diskusjon om det). Det betyr i praksis at blockchain er bannlyst i alle sammenhenger der det håndteres personopplysninger i Europa.

Blockchain har vist seg nyttig i situasjoner der ingen stoler på hverandre, og har derfor suksess i Bitcoin for handel med lyssky tjenester på darkweb. Jeg kjenner til et norsk firma som leverer løsninger for betaling for resirkulering i korrupte afrikanske land. Det er et annet case hvor det kan forsvares.

I alle andre situasjoner kan man oppnå transparens gjennom at en troverdig aktør deler data, og man kan inngå revisjonsavtaler slik at en nøytral tredjepart kan verifisere at løsningen er troverdig.

Det er vel neppe noen annen teknologi som har blitt hivd så mye penger etter og levert så lite.

Og for å sette det på spissen: Blockchain er anti-bærekraftig fordi det konsumerer så mye energi per forretnings-use-case, og strider med det europeiske menneskrettscharteret fordi informasjon om transaksjoner (korrespondanse) aldri blir borte

Blockchain er på grunn av alle disse faktorene uglesett i alle teknologimiljøer jeg frekventerer. Det er ganske fantastisk, gitt at folka der vanligvis hopper på alle nye trender med fynd og klem.

En rådgiver/ikke-teknisk-person som promoterer Blockchain i forbindelse med bærekraft bør vite om alt dette. Man trenger ikke være enig, men før man fremfører noe om det, bør man ta høyde for, og imøtekomme, disse punktene, for å ikke miste troverdighet dersom publikum har teknologisk knowhow.

Om du har lest så langt, kan jeg også anbefale denne artikkelen, som beskriver fenomenet mer inngående. Der finner du både tall og konkrete eksempler: Blockchain, the amazing solution for almost nothing.

Vi har veldig dårlig tid, og må slutte å investere i løsninger som ikke er effektive. Jeg anbefaler derfor at bærekraft-relaterte prosjekter baseres på gjennomprøvd teknologi, som leverer mye funksjonalitet med lite energiforbruk. Dermed kan vi lage transparente løsninger der mange kan bidra, og som kan forvaltes i mange år fremover. Det er bærekraftig

Det finnes også gode anvendelser

At Blockchain i sin nåværende form er problematisk i kombinasjon med bærekraft, betyr ikke at det ikke finnes andre anvendelsesområder. Et prosjekt der teknologien tilsynelatende faktisk har en plass, er EBSI. Og det finnes prosjekter som er ment å gi hvermannsen bedre forsikringer, etc. Kort sagt prøver de å gjøre bra ting for samfunnet. I tillegg skjer det en utvikling med teknologien: Jeg har hørt fra folk i Blockchain-miljøet at de er klar over utfordringene med energiforbruk og personvern, så det jobbes med løsninger. Jeg er glad i å lære meg ny teknologi, og gleder meg til å lære mer om alt sammen. Folk i Blockchain-miljøet har også fortalt at de setter pris på at jeg tar et oppgjør med at feil teknologi selges inn og fordyrer og forsinker prosjekter.

Til slutt: Jeg ville satt stor pris på å lese en artikkel med reelle positive erfaringer fra bruk av teknologien. Helst skrevet av noen som ikke er avhengige av at Blockchain lykkes. Tar du utfordringen?