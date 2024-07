Boktips: Hvor viktig er organisasjonens verdier mot dine egne?

Sommeren er tiden for de store leseopplevelsene, og personlig har jeg hatt stor glede av å holde meg oppdatert på de ledende stemmene innen prosjekt og produktledelse. Denne sommeren gir jeg mine fire sterkeste anbefalinger til faglig påfyll i ferien. Nyt dem på stranden, fjellet eller hvor enn du befinner deg i sommer. Sjansen er stor for at du gleder deg for å komme tilbake på jobb og sette teori i praksis!

Hvordan har organisasjoner tilpasset seg menneskets utvikling? I denne ukens bokanbefaling dykker Frederic Laloux ned i hvordan organisasjoner må tilpasse seg den nye arbeidstakerens behov og motivasjon. Laloux argumenterer for at det ikke lenger finnes et tydelig skille mellom jobb og fritid – og at dagens arbeidstakere har større behov for selv-realisering enn tidligere.

Det er særlig tre endringer som beskriver den nye arbeidstakeren:

Selvstyring: En arbeidstaker trives best når han eller hun har høy grad av selvstyring og tillit. Dette kan virke som å sparke inn åpne dører, men mikrostyring og tungt hierarki er overraskende overlevelsesdyktig selv i norske organisasjoner

En arbeidstaker trives best når han eller hun har høy grad av selvstyring og tillit. Dette kan virke som å sparke inn åpne dører, men mikrostyring og tungt hierarki er overraskende overlevelsesdyktig selv i norske organisasjoner Helhet: En arbeidstaker tar med hele «seg» i jobben, og skillet mellom jobb og fritid er ikke lenger så tydelig. Måten vi går kledd, snakker eller responderer på, sammenfaller mer med hva vi gjør til vanlig, og den moderne organisasjonen må sørge for at den gir nok takhøyde til at folk kan være seg selv.

En arbeidstaker tar med hele «seg» i jobben, og skillet mellom jobb og fritid er ikke lenger så tydelig. Måten vi går kledd, snakker eller responderer på, sammenfaller mer med hva vi gjør til vanlig, og den moderne organisasjonen må sørge for at den gir nok takhøyde til at folk kan være seg selv. Mening: Organisasjoner i dag er personifisert i større grad enn tidligere, og arbeidstakernes meninger og holdninger må samhandle med organisasjonen de jobber i. Organisasjoner må være bevisste på at både verdier de har og handlinger de gjør, vil påvirke hvilke arbeidstakere de tiltrekker seg og hvilke arbeidstakere de frastøter.

Med et dypdykk ned i disse endringene argumenterer Laloux for hvordan alle organisasjoner er nødt til å tilpasse sin virksomhet for å imøtekomme den nye arbeidstakeren. Dette er en svært spennende bok som fikk meg til å reflektere over hvor viktig mine egne verdier er sammenlignet med organisasjonen jeg er en del av.

Kan du være deg selv på jobb?

God sommer!