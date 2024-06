Sommeren er tiden for de store leseopplevelsene, og personlig har jeg hatt stor glede av å holde meg oppdatert på de ledende stemmene innen prosjekt- og produktledelse. Denne sommeren gir jeg mine fire sterkeste anbefalinger til faglig påfyll i ferien. Nyt dem på stranden, fjellet eller hvor enn du befinner deg i sommer. Sjansen er stor for at du gleder deg for å komme tilbake på jobb og sette teori i praksis!

Vår første bok er en lettlest og praktisk bok fra en av de ledende stemmene innen produktledelse. I boken Continuous Discovery Habits utforsker Teresa Torres forskjellen på produktutvikling og produktleveranser. Hvordan kan man fasilitere for kontiunerlig involvering av kunde eller sluttbruker gjennom hele produktuviklingsprosessen, og hvordan skiller dette seg fra det tradisjonelle leveransefokuset som fremdeles henger igjen i mange organisasjoner?

Hva oppnår en organisasjon når man går vekk fra det tradisjonelle leveransefokuset og heller setter kunden i fokus? Boken gjør et dypdykk i hvordan brukersentrisk produktutvikling kan fasiliteres gjennom praktiske eksempler og aktuelle eksempler fra næringslivet. Den tilbyr praktiske råd om hvordan man kan innhente, og ikke minst bruke, kundeinnsikt for å løse kundens problemer gjennom en eksplorativ tilnærming til bedre produkter.

For å få denne innsikten presenterer Torres en rekke metoder og tankesett man kan adaptere for å oppdage muligheter og løsninger. Sentralt i dette arbeidet er metoden «The Opportunity Solution Tree» (OST). Med utgangspunkt i hva du ønsker å oppnå, ser man på hvilke muligheter og løsninger identifisert i det kontinuerlige kundeinnsiktsarbeidet som kan bidra til å oppnå dette målet. Med denne strukturen har organisasjonen et godt utgangspunkt for å skape en løsning som ikke bare svarer opp en bestilling, men faktisk leverer verdi til sluttbrukere.

Følg med videre i sommer for flere boktips!

God sommer!