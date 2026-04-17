Brukerutvalgene har en uavhengig og fri stemme

Brukerutvalgene er en forlengelse av ledelsen, påstår professor Anne Kjersti C. Befring i Digi 14. april, der hun kommer med en rekke synspunkter rundt brukerutvalgene i Midt-Norge.

Hun påstår også at flere av lederne i brukerutvalgene er styreledere i underliggende enheter, og mener dette kan svekke den kritiske diskusjonen.

Det er nødvendig å kommentere disse påstandene. I foretaksgruppen i Helse Midt-Norge er det fem brukerutvalg samt et eget brukerutvalg i Helseplattformen. Sistnevnte er sammensatt fra medlemmer i de andre brukerutvalgene, ungdomsråd og tre brukerrepresentanter fra kommunesiden.

Alt vårt arbeid er basert på frivillighet, og vi har alle lang erfaring som pasienter, pårørende og tillitsvalgte for pasientorganisasjonene. Derfor har vi inngående kunnskap om Helseplattformen. Dette fordi vi i stor utstrekning både bruker innbyggerportalen Helsami og er brukere av både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Etter at Helseplattformen ble tatt i bruk, opplever vi langt bedre muligheter for dialog, samhandling og innflytelse på eget pasient- og behandlingsforløp. Det er ingen andre journalsystemer som i dag kan gi oss tilsvarende muligheter. Dette er behørig omtalt i brev til Stortinget 16. mars.

Har egne synspunkter

Befring slakter vår integritet og fremstiller det som vi er en forlengelse av ledelsen. Dette tilbakevises, og det anbefales å lese protokoller og årsberetninger fra brukerutvalgene, publisert hos helseforetakene. Der er det ikke vanskelig å finne synspunkter fra brukerutvalgene som viser at dette ikke stemmer.

Jeg inviterer også Befring til å delta som publikum i Regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge 29/4 og styremøte 30/4-26. Dette for å få bekreftet eller avkreftet sine påstander om brukerutvalgene.

Vi deltar i styremøtene i foretakene og Helseplattformen. Vi er ikke medlem av styret, men er observatør og har uttalerett som benyttes flittig. Det er ingen brukerrepresentanter som er styreledere i underliggende enheter, slik Befring påstår. Hvor hun har den informasjonen fra, skulle vi likt å vite.

Bidrar til forbedringer

Det gjenstår fortsatt flere muligheter i Helseplattformen for å styrke tilbudet til pasienter og pårørende, og enkelte funksjoner I Helsami er ennå ikke fullt utviklet eller tatt i bruk. I dette arbeidet spiller pasienter og pårørende en sentral rolle.

Gjennom brukerutvalget i Helseplattformen bidrar vi aktivt til å forme løsninger som bedre ivaretar behov, opplevelser og forventninger. Vi mener at et vedtak om avvikling av Helseplattformen vil være dramatisk og samlet sett til stor skade for pasienter, pårørende, helsepersonell, sykehus og kommuner.

Vi støtter Riksrevisjonens anbefaling side 30 i deres rapport om Helseplattformen: «Riksrevisjonen anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og kommunene å sikre god informasjonsflyt om pasienter, først og fremst ved å legge til rette for størst mulig oppslutning om Helseplattformen fra kommuner, fastleger og avtalespesialister.»