De ti KI-bud: Alle i Norge skal lære ekte KI, ikke bare Chat GPT

Ti konkrete handlinger for å gjøre Norge til en ledende KI-nasjon

1. HASTIGHET: KI-beslutninger skal tas i uker, ikke år

Fra 2026 skal alle offentlige KI-prosjekter ha maksimalt seks ukers saksbehandlingstid fra idé til oppstart. Utredninger som tar over tre måneder, er per definisjon utdaterte og skal stoppes. Vi erstatter «grundig prosess» med «rask iterasjon». Feil vi lærer av, er billigere enn muligheter vi mister. Byråkrater som bruker «forsvarlighetsprinsippet» som bremsekloss, skal flyttes til andre

oppgaver.

2. AMBISJON: Norge skal ha fem globale KI-vinnere innen 2030

Vi etablerer et KI-fond på 100 milliarder kroner som investerer i norske KI-selskaper med mål om å skape minst fem selskaper verdt over 10 milliarder kroner hver. Ikke for å «delta» – for å vinne. Fondet skal ta samme risiko som private investorer, men med langsiktig norsk eierskap.

3. TALENT: Alle norske studenter skal mestre KI innen 2028

Hvert eneste studieprogram i Norge, fra sykepleie til jus til ingeniør, skal ha obligatorisk KI-undervisning. Vi trenger ikke KI-eksperter, vi trenger eksperter som bruker KI. Det holder ikke å vite hva KI er, man må kunne bruke det til å løse problemer.

Studenter som ikke mestrer KI i 2028 vil være like arbeidsløse som de uten datakunnskaper var i 2010.

4. DATA: Norske data skal skape norske arbeidsplasser

Vi bygger nasjonale datasett innen helse, energi og maritim sektor, som norske selskaper får tilgang til først. Dataene skal gi Norge konkurransefortrinn, ikke bare «deles ansvarlig». Utenlandske aktører kan få tilgang, men da betaler de markedspris.

Personvern er viktig, men folk dør også av at vi ikke bruker helsedataene våre til forskning.

5. INFRASTRUKTUR: Norge skal ha Europas beste KI-infrastruktur innen 2027

Vi bygger ut datakraft som vi bygget vannkraft – strategisk, langsiktig, norskeid. Målet er at norske bedrifter skal kunne trene modeller raskere og billigere her enn noe annet sted i Europa. Ren, norsk energi skal være vårt konkurransefortrinn.

6. OFFENTLIG SEKTOR: Staten skal levere bedre med KI, ikke bare tryggere

Fra 2026 skal 50 prosent av all offentlig saksbehandling være KI-assistert. Nav, Skatteetaten, sykehus; alle skal levere bedre tjenester til lavere kostnad. Vi balanserer risiko mot nytte, fordi lang ventetid og dårlig service også skader folk. De som mister jobben, får omskolering, men vi skal ikke beholde dyre folk for å gjøre arbeid

maskiner gjør bedre.

7. REGULERING: Vi skal slutte å regulere oss baklengs inn i fremtiden

Ingen utredning skal vare lenger enn innovasjonen den omhandler.

Innen fellesferien 2026 skal Norge ha EUs korteste regulatoriske behandlingstid for KI-prosjekter. Sandkasser skal være standard, ikke unntak. Utvalg som ikke konkluderer innen 90 dager, mister mandatet. Første spørsmål skal alltid være «Hvordan gjør vi dette trygt?», ikke «Hvorfor skal vi tillate det?».

8. UTDANNING: KI skal løse lærermangelen innen 2027

Vi bruker KI til å gi hver elev personlig oppfølging, slik at lærere kan fokusere på det menneskelige. Målet er bedre læring med færre lærere, og det er det greit å si høyt. Teknologien finnes, vi trenger bare politisk mot til å ta den i bruk. En god KI-lærer er bedre enn en utbrent menneskelærer. Å bruke KI for å kompensere for lærermangelen, vil ikke si å fjerne læreren fra klasserommet, det er vi nok skjønt enige om.

9. HELSE: KI skal gi oss fem ekstra leveår innen 2035

Vi bruker KI til tidlig diagnostikk, personlig medisin og helsedata-analyse. Målet er ikke «trygg bruk av KI i helse», målet er færre døde, færre syke, lengre liv. Vi måler suksess i liv reddet, ikke i prosesser fulgt.

10. VERDISKAPNING: KI-gevinster skal gi oss kortere arbeidsuke

Når KI øker produktiviteten med 30 prosent, skal de som bygger selskaper og tar risiko, bli rike – veldig rike. Så kan vi skatte dem mer og gi resten fire dagers arbeidsuke. Robin Hood-politikk funker, men noen må være rike først, før vi kan omfordele. Vi skal konkurrere med maskiner på kreativitet og omsorg, ikke på timer.

11. VIRKELIGHET: Alle i Norge skal lære ekte KI innen 2026 - ikke bare Chat GPT

De beste smedene i 1905 perfeksjonerte hestesko mens bilen kom. Nå diskuterer vi «ansvarlig bruk» mens andre bygger systemer som tar jobben din. Fra 2026 skal alle arbeidsplasser tilby opplæring i faktisk KI-bruk – finjustering, RAG, agenter – ikke bare prompt-skriving.

Norge kan ikke bygge fremtiden på det dårligste eksempelet. De mest skeptiske er ofte de som er dårligst til å bruke verktøyet.

* Bedrifter som tilbyr «KI-kurs» basert på prompt-skriving skal miste offentlig støtte.