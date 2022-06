Derfor bør bedrifter satse på edge computing

Skyen er den selvskrevne infrastrukturen for bedrifter og enkeltpersoner. Den er stabil, sikker og pålitelig. Men hva med edge computing? En ny konnektivitet og infrastruktur med hastigheter og beregninger vi ikke har sett maken til.

Men hva er egentlig edge computing, eller lokal databehandling? Enkelt forklart er det nettopp det som gjør at forsinkelser unngås. Edge computing er et gjennomgripende avvik fra tradisjonell infrastruktur ettersom edge er desentralisert. Databehandlingen skjer på tvers av nettverkets yttergrenser og på tilkoblede enheter der data er lagret. Det handler om å dytte grenser for databehandlingskapasitet, der sluttmålet er ytelse og effektivitet.

Edge computing kom med tingenes internett, da det sikrer rask datakraft og lagring nær kilden. Som for eksempel en sensor eller et kamera. Resultatet er raskere responstider sammenlignet med tilkobling mot et sentralisert datasenter. Perfekt for å behandle data på stedet for å unngå trege nettverksforbindelser eller utilstrekkelig båndbredde.

Så hvorfor bør bedrifter satse på edge computing? En åpenbar fordel er at suvereniteten og kontrollen på dataene opprettholdes til enhver tid. Bedriften har kontroll på hva som sendes til skyen, og dataene forblir lokale. Hvilket beskytter personlig og forretningskritisk informasjon generelt. Noe som er spesielt viktig når US Cloud Act trer i kraft – fordi Cloud Act åpner for at amerikanske myndigheter kan kreve utlevering av kundedata fra amerikanske selskaper. Selv når serverne står plassert i for eksempel Norge. I praksis betyr det at dersom informasjonen din lagres via et amerikansk selskap, beskyttes den ikke av GDPR eller lovverket i EU.

Økt sikkerhet i avsidesliggende områder

Edge computing er for eksempel spesielt egnet for økt sikkerhet i avsidesliggende eller utsatte områder. Eksempelvis krever lagre eller byggeplasser beskyttelse mot uautorisert tilgang. Steder som ofte har et autonomt adgangskontrollsystem kombinert med kameraovervåkning. Det kan være nødknapper for personale eller bevegelsesanalyse nær et farlig område. Med edge computing kan det til og med kontrolleres at sikkerhetsutstyr brukes. Dersom fare oppdages, utsteder programvaren en alarm for å iverksette tiltak umiddelbart.

Et annet område der edge computing er spesielt godt egnet, er ved digitaliseringen av avdelingskontorer, detaljhandel og restauranter. Kundedata på stedet og lokal tilgjengelighet sikrer en positiv kundeopplevelse. Hvilket gjøres ved å innlemme flere datamaskiner, kassasystemer og andre enheter i nettverket. Banker får muligheten til å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi og virtuelle kunderådgivere uten å gå i konflikt med strenge databeskyttelsesregler.

Ved å gjøre enhetene om til datasentre som utfører egne oppgaver, bringer edge computing databehandlingen effektivt nærmere og utvider overflateområdet på tilkoblede enheter. Det gir potensial til å skalere til nivåer som ikke har vært mulig tidligere, takket være databehandlingshastigheten.

I en verden med stadig skiftene trusler trenger du en backupløsning du kan stole på. Du trenger en edge-enhet som kan kobles opp mot skyen og som lar deg sikkerhetskopiere dataene i flere versjoner og formater. Ikke minst trenger du rask tilgang. Oppsummert betyr edge computing økt sikkerhet, bedre pålitelighet og raskere responstider samtidig som båndbredden avlastes.