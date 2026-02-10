Det norske 2G-nettet redder fortsatt liv

Nylig la SSB frem ny statistikk som viser at 2025 ble et alvorlig ulykkesår med 265 hardt skadde og drepte i biltrafikken. Uten et velfungerende 2G-nett langs norske veier hadde tallet sannsynligvis vært enda høyere.

Stortinget har vedtatt en tydelig nullvisjon med ambisjon om ingen hardt skadde eller drepte i trafikken, og Norge har flere ganger blitt rangert på topp over landene med best trafikksikkerhet.

Samtidig blir vi svært bekymret for hvilke trafikksikkerhetsmessige konsekvenser den pågående og planlagte utfasingen av 2G-nettet vil få.

700 000 biler berørt

Utfasingen av 2G-nettet medfører at inntil 700 000 biler på norske veier ikke lenger vil ha automatisk varsling til nærmeste nødsentral ved uforutsette hendelser. I enkelte tilfeller vil dette ikke bare forsinke nødetatenes responstid, men også kunne medføre at varsling av ulykker med livstruende utfall aldri finner sted.

Automatisk nødmeldingssystem reduserer antall dødsulykker med minst 4 prosent, ifølge Iman Winkelman i Bilimportørenes Landsforening. Foto: Kilian Munch

Samferdselsmyndighetene har i forkant av regjeringens beslutning om å tillate utfasing av 2G-nettet, tydeliggjort at dette nettet fortsatt redder liv i trafikken. Denne vurderingen er i samsvar med europeisk forskning på fagfeltet, og med tall som viser at automatisk nødmeldingssystem reduserer antall dødsulykker med minst 4 prosent og alvorlige ulykker med 6 prosent.

De faktiske tallene er sannsynligvis enda høyere i Norge. En stor del av vårt veinett befinner seg i områder med lang avstand til nærmeste sykehus. I tillegg er det lite trafikk på mange av veiene med få medtrafikanter som raskt kan varsle.

Med lengre tid før medisinsk behandling som følge av økt responstid for nødetatene, øker sannsynligheten for død eller alvorlig skade.

Fases ut før ny teknologi er klar

Selv om dette er kjent, har digitaliseringsministeren gitt grønt lys for at 2G-nettet kan skrus av. Flere år før planlagt utfasing i de store landene i Europa. Og lenge før det er tilgjengeliggjort konverteringsløsninger som gjør at berørt bilpark kan kommunisere med nødetatene via 4G/5G.

Vi har forståelse for at teleselskapene ønsker å øke egen inntjening gjennom å fase ut 2G-nettet. Like fullt er vi svært overrasket over at regjeringen ikke erkjenner at nettet fortsatt er kritisk infrastruktur for trafikksikkerhet.

Nå som ulykkestallene for fjoråret foreligger, ber vi regjeringen gjøre en ny vurdering av om det er forsvarlig å fase ut 2G-nettet. Vi bør gjøre alt i vår makt for å nærme oss nullvisjonen. Ikke bevege oss bort fra den gjennom å lytte blindt til teleselskapenes argumenter eller se bort fra fakta om hva som berger liv i trafikken.