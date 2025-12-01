Dette må til for å lykkes med ERP-modernisering

Jeg møter dem jevnlig – de jeg vil kalle ERP‑søvngjengerne. De faller typisk i to grupper: De som fortsatt holder fast ved et aldrende on‑premise‑system og lapper videre på en foreldet kjerne. Og de som har tatt spranget til skyen – uten å ha en strategi som viser retningen. Begge grupper ser moderne ut utenfra, men mangler styring, governance og målbare resultater.

Mange tror at skyløsninger i seg selv skaper innovasjon. Sannheten mer nyansert. Uten styring, governance og målbar forretningsverdi blir ERP‑moderniseringen ren søvngjengeri.

Cloud er ikke en strategi

Innovasjon skjer ikke fordi det står «cloud» på lisensen. Den skjer når vi bruker teknologien aktivt, utfordrer status quo og leder ERP (Enterprise Resource Planning – kalt virksomhetsstyring på norsk) som det det er: en forretningsmotor. Systemene skal være sammenkoblet, data skal flyte fritt, og IT og forretning skal arbeide i takt. Da kan vi automatisere, integrere og skalere – på tvers av hele verdikjeden. Ikke i søvne, men i full bevissthet.

En ny nordisk analyse, ERP Modernization: The Sleepwalker Paradox, som Radar Group har utarbeidet for Infor, bekrefter mine observasjoner. Ifølge analysen henger nordiske virksomheter etter resten av verden, og mange får ikke det forventede utbyttet av sin investering i sky.

Kun 42 prosent av nordiske virksomheter kjører ERP i skyen – mot 60 prosent globalt – ifølge Fortune Business Insights, 2024.

Blant dem som er i skyen, har kun 64 prosent en reell skystrategi. Resten seiler uten kompass.

33 prosent kjører fortsatt ERP on‑premise, og 25 prosent har en hostet løsning.

Kun 41 prosent mener at deres ERP‑system lever opp til forventningene – og de mest misfornøyde sitter på systemer som i gjennomsnitt er nesten ti år gamle.

Kort sagt: Mange investerer i teknologi uten retning. Enten ved å bygge videre på noe som smuldrer, eller ved ikke å utnytte de innovasjonsmulighetene teknologien gir.

Det er en tendens til å sette likhetstegn mellom ERP i skyen og ERP‑modernisering. Sky er ikke en strategi – det er en leveransemodell som muliggjør innovasjon. Men den skaper ikke innovasjon i seg selv. Det krever ledelse, retning og hardt arbeid å skape innovasjon.

Og la meg si det rett ut: Virksomheter som fortsetter å investere i on‑premise‑løsninger, velger bort innovasjon. Verdens mest fremsynte ERP‑leverandører investerer ikke lenger en krone i den modellen.

Fem spørsmål

Det er verdt å stoppe opp og stille seg noen ærlige spørsmål – særlig hvis du som IT-leder vil sikre at din ERP‑modernisering faktisk skaper reell forretningsverdi. For ERP er ikke lenger et system som bare skal gå. Det er en strategisk motor som skal utvikles, utfordres og måles på effekt.

Forveksler vi sky med strategi? Kan vi dokumentere gevinstene fra vår siste ERP‑investering – og måle de neste? Når utfordret en uavhengig part sist vår arkitektur og valg av partner? Hvor mange av våre integrasjoner er gjenbrukbare mønstre – og når skal resten pensjoneres? Hva koster én transaksjon og én integrasjon – og faller prisen faktisk over tid?

Disse spørsmålene er ikke en sjekkliste for prosjektlederen, men en ledelsesmessig realitetstest: Har vi kontroll på fundamentet, eller er vi bare travelt opptatt med å bygge oppå?

Lær av de beste

Virksomhetene som virkelig får verdi ut av sin ERP‑modernisering, behandler ERP som en levende produktplattform som kontinuerlig skal skape verdi og forbedre ytelse. De gjør konsekvent tre ting: