Digital livsglede for eldre

Den økende digitale utenforskapen blant den eldre generasjonen er et bekymringsfullt problem som kan føre til sosial isolasjon og ekskludering. En risikoanalyse fra SSB viser at høy alder og sosial status som pensjonist øker sannsynligheten for å oppleve digitalt utenforskap.

Heldigvis har konsepter som blant annet «digivenn» og handlingsplanen fra regjeringen om å øke inkludering i et digitalt samfunn begynt å bane vei for å redusere denne kløften og øke den digitale kompetansen hos eldre. Dette er også med på å forebygge ensomhet, som er et økende folkehelseproblem hos både den yngre og eldre generasjon.

Den yngre generasjonen, som har vokst opp i den digitale verden, besitter en unik kompetanse og en intuitiv forståelse for teknologi. Deres kunnskap, som kan overføres til de ikke-digitale eldre, vil gi mange fordeler.

For det første gir det eldre en mulighet til å holde kontakten med sine kjære gjennom digitale plattformer, noe som er spesielt viktig i dagens globaliserte samfunn. Dette kan være med å bidra til å minske følelsen av ensomhet og isolasjon blant eldre.

Videre kan den digitale kompetansen som eldre generasjoner oppnår gjennom samspill med yngre, forbedre deres evne til å delta i dagliglivet og samfunnet. Fra netthandel til digital kommunikasjon med helsevesenet, å kunne navigere i den digitale verden gir eldre større uavhengighet og tilgang til tjenester som kan forbedre livskvaliteten deres. Det vil også gjøre dem mer kjent med den økende bruken av digitale verktøy som brukes i velferdsteknologi.

I tillegg til de konkrete fordelene som eldre oppnår gjennom digital opplæring, kan samspillet mellom generasjoner også føre til økt forståelse og sosial samhørighet. Når eldre og yngre kommer sammen for å utveksle kunnskap, som med Digivenn, skapes det en følelse av gjensidig respekt og samarbeid, og skoleungdommen får føle på mestring og læring. Disse generasjonsmøtene kan også skape varige vennskapsbånd mellom generasjonene. I tillegg viser også forskning viser også at bruk av teknologi som internett kan redusere risikoen for demens.

Ved å samarbeide for å øke den digitale kompetansen, kan vi bygge et samfunn der alle, unge eller gamle, føler seg inkludert og får økt livsglede.

Det sies at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, og det er sikkert riktig. Vi i Livsglede for Eldre tror også at det trengs et helt samfunn for å ta vare på våre eldre.