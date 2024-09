Energibehovet kan kuttes raskere ved bedre bruk av KI

Vi kommer ikke utenom! Mens usikkerheten rundt energiforsyningen rår i Europa på grunn av den geopolitiske situasjonen, trues det europeiske grønne skiftet av den sterke konkurransen fra andre kontinenter.

Fremtiden til norsk industri – særlig kraftkrevende sektorer – er spesielt utfordrende. På den ene siden trekker kreftene i Norge mot fortsatt oljeleting. Samtidig sier Regjeringen nei til en ny oljepakke og understreker at energieffektivisering skal trappes opp.

Mens klimaendringer tvinger til en lynrask avkarbonisering, utgjør økt elektrifisering en skikkelig utfordring for kraftnettet – og fornybarproduksjon.

Veien å gå for industrien – så vel som for private husholdninger – er å redusere både energiforbruket og energiintensiteten. Ifølge en rapport fra Schneider Electric, må dette skje fire ganger raskere enn industrien globalt har klart å gjøre det siste tiåret – for å nå klimamålene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Statens vegvesen satser stort: Nytt IT-miljø vokser frem i Bergen

De fleste modellene er enige, understrekes det i rapporten: energieffektivisering vil stå for halvparten av avkarboniseringen på etterspørselssiden. Teknologien og markedsmulighetene for andre avkarboniseringsmetoder er fortsatt uprøvd, mens energieffektivitet er både teknisk gjennomførbart og kommersielt attraktiv nå.

Les også Tung tar for lett på KI-målet i offentlig sektor

Data: den nye oljen

Deltakerne på olje- og energimessen ONS forrige uke har innsett det og ber om hjelp: Industrien sitter på masse data som ikke blir ordentlig utnyttet. Bedre arbeid og behandling av strukturert og ustrukturert data er nå tvingende nødvendig. Aller viktigst er å integrere og dra nytte av data fra to felt samtidig: elektrisk distribusjon og prosess.

Digitalisering og KI er nøkkelen for å akselerere prosessen – og det MÅ utnyttes til fulle.

Digitale teknologier danner grunnlaget for å samle inn, analysere og utnytte enorme mengder data. Åpenheten til moderne systemer for industriell automatisering har kommet til et enestående nivå. Dette muliggjør enklere systemintegrering og sanntidsrapportering.

Takket være digitalisering og systemintegrering kan virksomheter nå ta velinformerte beslutninger basert på data fra ulike systemer for å redusere ressursforbruk og oppnå bedre produktivitet.

Samsimulering av energidistribusjon og prosess

Historisk har design og optimalisering av energi og prosess blitt gjort i to separate miljøer. Endringer i det ene området krever uunngåelig respons fra det andre.

Håndteringen av denne kompleksiteten har vært avhengig av menneskelig innsats og krevd mye tid fordi arbeidet baserer seg på håndtering av dokumenter og diagrammer.

Med KI er en helt ny, digital tilnærming mulig. Ved å dra nytte av digital tvilling og dataintegrasjon fra både prosess og elektrisk distribusjon – det vi kaller samsimulering av energi og prosess – kan vi oppnå mye raskere resultater – og med bedre lønnsomhet.

Dette gjør at energidistribusjonen kan innstilles og optimaliseres gjennom energiovervåking og styring, samtidig som man sikrer at kritiske prosessparametere overholdes.

Integreringen vil forebygge energitap, uten at det går ut over produktiviteten.

KI kan også hjelpe oss med å lettere integrere nye, fornybare kilder inn i eksisterende anlegg. Det vil bidra til å avlaste kraftnettet.

Les også Dette må du vite når produktene dine skal kommunisere over mobilnettet

Bør premieres

Arbeidet med å redusere energiintensiteten må starte nå. Vi har ingen tid å miste! Og KI er et uvurderlig hjelpemiddel som må brukes innovativt. Men alt dette forutsetter menneskelig engasjement, investeringer, endringer i forretningsmodeller, økt cybersikkerhet, arbeid med standardisering og en fornyelse av driftsmodeller og organisasjonsstrategier.

La oss dra nytte av mulighetene som KI, sanntidsovervåking og -måling åpner. KI hjelper oss nå med å trekke konklusjoner og igangsette de rette tiltakene.

Det er flott at Regjeringen tenker i energieffektiviseringens baner. Det haster nå å premiere bedriftene som investerer i miljø og bærekraft, sik at teknologien blir enda mer attraktiv.

Vis mer