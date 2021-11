Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Da Panos Panay, produktdirektør i Microsoft, kunngjorde den nye Windows-versjonen, bebudet han en rekke nyheter. Blant annet muligheten for å bruke fullt ut integrerte Android-apper, en ny versjon av startmenyen og mer inngående integrasjon med Teams. Min første tanke var om bedrifter egentlig er klare for å bytte fra det velkjente til det som vil oppfattes som en helt ny opplevelse – samt forholde seg til utfordringene det medfører?

Noe jeg er opptatt av når det gjelder ny programvare, og da særlig på tvers av operativsystemer, er standardiserte sikkerhetsinnstillinger. Altså én innstilling på tvers av alle enheter, som kan endres med få justeringer etter behov. For eksempel har utviklere behov for tilgang til flere verktøy enn gjennomsnittsbrukeren.

Det er noen utfordringer jeg til stadighet hører om når det gjelder såkalte «security baselines». Utfordringer relatert til manglende kompetanse med tanke på både bruk og forståelse, samt begrenset med ressurser til å gjennomføre endringer. Ett eksempel er at det ofte er ønskelig å utvikle virksomheten raskere enn det er mulig å holde tritt sikkerhetsmessig.

Brukeropplevelsen

I tillegg er det en annen utfordring det dessverre snakkes for lite om – en utfordring som ikke er relatert direkte til sikkerhet, men den generelle utviklingen i forhold til hver enkelt medarbeiders forventninger. Mange ansatte ønsker at det skal være samme brukeropplevelse på jobb som på private enheter.

Felles for oss alle er graden av interesse. Jeg selv, en klassisk teknologinerd, har alltid syntes det har vært spennende å utforske nye detaljer, mens andre kun ser på PC-en eller Mac-en som et arbeidsredskap, der det viktigste er at den fungerer presist og uten problemer.

For å redusere endringsmotstanden når det gjøres store skifter i den opplevde brukeropplevelsen, er det to ting som er spesielt viktige sett fra et sikkerhetsperspektiv.

Hvordan ser advarsler og feil ut i det nye miljøet, og er organisasjonens eksisterende verktøykasse klar for ny telemetri?

Dersom bedriften ikke forberedes på nye visuelle inntrykk, vil det høyst sannsynlig bli mer jobb for støttefunksjonene, som for eksempel servicedesken. I tillegg øker risikoen for at feil og sikkerhetsproblemer ikke identifiseres. De ansatte vet ikke hvordan det skal reageres når uforutsette hendelser oppstår.

Den andre utfordringen handler om hvordan ulike teknologiteam skal samarbeide. Servicedesken skal være forberedt på å veilede de ansatte – både i den gamle og nye brukeropplevelsen. Nettverksteamet skal være forberedt på nye trafikkmønstre og endringer i brannmurregler. Funksjoner med ansvar for livssyklushåndteringen skal være forberedt på tekniske krav på tvers av enheter og applikasjoner, som skal konfigureres eller godkjennes på forhånd. De ansvarlige for sikkerheten må være oppmerksomme på endringer i loggen, om sikkerhetsprogramvare på enheten støttes, ny telemetri etc. Kun gjennom et tverrfunksjonelt samarbeid vil en god brukeropplevelse sikres.

Involvering og verktøy

Så hva gjør vi? Jeg har tatt utgangspunkt i en ny utgave av et operativsystem, ettersom endringene berører mange av oss. I prinsippet kunne vi tatt utgangspunkt i alle store teknologiendringer hvor sluttbrukeren vil oppleve endringer. Uansett hvor og hvordan endringene gjennomføres, er det noen punkter som kan bidra til suksess.

Skap oppmerksomhet rundt endringene: Informer de ansatte om når endringene inntreffer, og opplys dem om hvordan det påvirker arbeidshverdagen. Ett bilde sier mer enn tusen ord. Dersom mulig, skap en følelse av medeierskap i prosessen. For eksempel ved å tilby et tidspunkt for endringene hvor det er mest beleilig for den enkelte at de implementeres. Involver alle interessenter og støttefunksjoner umiddelbart. Med andre ord: på det tidspunktet beslutningen om endringen er tatt – for å unngå forsinkelser og utfordringer. Dokumentér den individuelle læringen underveis. Verifiser at verktøykassen er klar for oppgaven. Fungerer nåværende innstillinger og applikasjoner, virker integrasjoner på tvers av applikasjoner, mottar og forstår sikkerhets- og driftsteamet den nye telemetrien, og kan det automatiseres og optimaliseres på telemetrien, så det kan fokuseres på fremtiden fremfor fortiden?

I Palo Alto Networks opplever vi også utfordringer som en følge av programvareoppdateringer og/eller -oppgraderinger, samt utfordringer som kan oppstå når bedrifter, med hvert sitt teknologilandskap, smelter sammen i en ny felles virkelighet. Derfor oppdaterer vi ansatte på tvers av virksomheten om fremtidige endringer, samt at det oppfordres til å benytte de interne chatkanalene og støttefunksjonene. Det er en viktig del av livssyklus- og endringshåndteringsprosessene i en virksomhet, der innovasjon og vekst en del av hverdagen.

Med dette ønsker jeg lykke til med implementeringen av nye brukeropplevelser.