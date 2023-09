Kunstig intelligens forandrer verden. Innvirkningen på arbeidsmarkedet er en sentral del av denne forvandlingen. En amerikansk studie fant at 80 prosent av arbeidsstyrken vil oppleve at minst 10 prosent av deres oppgaver blir påvirker av KI. En annen studie viste at tilgang til KI-assistanse økte ansattes produktivitet med 14 prosent, med størst innvirkning på mindre erfarne arbeidere.

Men kunstig intelligens er ikke en trussel mot jobbene. Det er en mulighet for mennesker og maskiner til å jobbe sammen på måter som kan forsterke våre evner og åpne nye muligheter. Professor Brynjulf Eriksson ved Stanford HAI-senter sier i et intervju med Financial Times 5. september 2023: «Den mest produktive bruken av generativ KI er den som styrker de ansatte fremfor å kopiere og overta jobbene deres».

Mer tid til det meningsfylte

Én av KIs styrker er evnen til å automatisere repeterende og tidkrevende oppgaver. En annen er å frigjøre mennesker fra kjedelig arbeid. Oppgaver som en gang var arbeidskrevende og monotone, kan nå håndteres sømløst av KI-drevne systemer. For eksempel revolusjonerer KI kundeservice ved å effektivt svare på ofte stilte spørsmål og raskt løse rutinemessige problemer. Dette gjør at menneskelige kundeservicerepresentanter kan dedikere sin ekspertise og energi til de mer krevende samtalene.

KIs fenomenale evne til å analysere store datasett gjør det mulig å se mønstre og trender som kan unnslippe menneskelige analytikere. Derimot taper KI i konkurransen med mennesker på oppgaver som krever empati, emosjoner og relasjonsevne. Utviklingen tilsier at «bare KI»- og «menneske + KI»-områdene kryper oppover og gjøre «bare mennesker»-området mindre. Se figuren:

Illustrasjon: Tor W. Andreassen, inspirert av Wirtz 2018

Nødvendig med innovasjonskultur

For å sikre en god sameksistens av mennesker og KI på arbeidsplassen, er det viktig å følge noen grunnleggende prinsipper. For det første er investering i omfattende opplæringsprogrammer avgjørende. Disse programmene gir de ansatte de kunnskapene og ferdighetene som trengs for å arbeide effektivt med KI-verktøy. For det andre må organisasjoner skape en kultur for innovasjon der ansatte oppfordres til å eksperimentere med nye teknologier. Denne innovasjonskulturen fremmer kreativitet og utviklingen av innovative løsninger som sømløst inkluderer KI.

I tillegg til disse overordnede prinsippene må ansatte ta konkrete grep for å lykkes i en KI-forsterket arbeidsstyrke. For det første må man dyrke ferdigheter som er vanskelige å automatisere, for eksempel kreativitet, kritisk tenkning og relasjonelle ferdigheter. Disse evnene vil være etterspurt i det fremtidige arbeidsmarkedet. For det andre vil en rask teknologisk utvikling kreve en kontinuerlig læring gjennom hele karrieren. Denne tilpasningsevnen er nøkkelen til å holde seg relevant i et dynamisk arbeidsmarked.

Det eneste konstante er endring.

Kronikken ble først publisert i Tor W. Andreassens eget nyhetsbrev, «Food for thought».