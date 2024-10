Det manglet ikke store ord og høye ambisjoner da regjeringen la fram sin digitaliseringstrategi i Trondheim 26. september.

«Norge skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030, alle skal ha høyhastighets bredbånd med minst 1Gbit/s, alle statlige virksomheter skal bruke KI og Norge skal bli best i Norden på digital innovasjon», proklamerte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap).

− Fint det, men det er ikke så veldig lenge til 2030. Det er faktisk bare ett IKT-masterløp unna, påpekte Inga Strümke fra scenen i Studentersamfunnet da den aller mest euforiske lanseringsrusen hadde lagt seg.

Så gikk det 11 dager. Da kom statsbudsjettet for 2025.

Ambisjonene forsvant

Borte var ambisjonene om å revolusjonere offentlig sektor med digitalisering. Borte var løftet om 1000 nye IKT-studieplasser og storstilt satsing på forsking. Borte var pengene som er nødvendig for å nå målet om høyhastighets bredbånd til alle.

Borte var den nye, offensive næringspolitikken som må til for at «Oppstartsbedrifter skal ha gode rammevilkår», for å sitere fra Digitaliseringsmeldingen.

I stedet kom forsterket exit-skatt, forsinket innføring av forbedret opsjonsordning, 100 (!) nye IKT- studieplasser og et paddeflatt forskningsbudsjett uten klare mål og ambisjoner.

Et digitalt mageplask

Jeg og Venstre synes det er vanskelig å finne andre ord på dette enn «Et digitalt mageplask». Skal vi bygge det nye Norge, er statsbudsjettet anledning nummer én til å gjøre det.

Den anledningen har regjeringen rett og slett la gå fra seg – og Norge

kommer enda mer bakpå i næringsomstilling og digitalisering enn vi allerede har gjort.

Digitaliseringsstrategien ligger der ennå, og jeg mener fortsatt at målene der er gode. Men ingenting tyder på at dagens regjering har tenkt å gjøre det som må til for å nå dem.

Vi i Venstre skal bruke ukene som kommer på å meisle ut vårt alternative statsbudsjett for 2025, hvor vi gjør jobben regjeringen selv ikke gjør med å ta digitaliseringsstrategien på alvor.

Og så skal vi gjøre det vi kan for å sørge for en ny regjering etter valget i 2025 – som vil digitalisere og fornye Norge helt på ekte. Ikke bare i en virtuell politisk strategiverden.