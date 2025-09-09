Ett tema bør stå på agendaen neste gang ledergruppen samles

KI er ikke magi.

I en tid der teknologiutviklingen akselererer, er det lett å la seg rive med for å unngå at man blir stående igjen på perrongen. I møte med selskaper hører jeg ofte om KI-strategier som i bunn og grunn handler om å ta i bruk nye verktøy. Men KI er ikke noe du kan «koble på» eksisterende forretningsmodell og bare «forvente» umiddelbare gevinster fra.

Å virkelig lykkes med KI krever en strategisk beslutning om hvordan virksomheter håndterer sine data. For KI uten data er som et fond uten kapital.

De som lykkes med KI har ikke nødvendigvis de mest avanserte modellene, men de har kontroll på dataene sine. De har investert i arkitektur, styring, flyt og sikkerhet. De har fjernet siloer, definert eierskap og sikret kvalitet slik at dataene kan brukes og deles. Å besørge dette starter strengt tatt ikke som et IT-prosjekt, derimot som en strategisk ledelsesoppgave.

Data som strategisk ressurs

Også regjeringens veikart for teknologibasert næringsliv peker på data som nøkkelen for verdiskaping. Norge har sterke forutsetninger, men ligger godt bak våre nordiske naboer på digital verdiskaping og risikokapitalinvesteringer i IKT-sektoren.

Abelias omstillingsbarometer viser det samme: vi har kompetanse, men den er konsentrert i enkeltsektorer, og vi mangler evne til å skalere teknologi i bredden.

Dette gapet skyldes ikke mangel på forutsetninger, men at vi i for liten grad behandler data som en strategisk ressurs. Skal næringslivet og vi som samfunn lykkes bedre, må vi derfor vektlegge data på linje med kapital og kompetanse. Det krever målrettede investeringer og en ny tilnærming til hvordan vi bygger arkitektur med data i sentrum.

Hva bør ledere ta med seg?

Neste gang ledergruppen samles, bør ett spørsmål stå på agendaen:

Hvilke grep tar vi for å sikre at våre data faktisk kan brukes til å skape verdi med KI?

Det handler ikke om å være først ute med ny teknologi. Det handler om å være klar når teknologien er moden – og da må fundamentet være på plass.

Datakvalitet, styring og flyt er ikke støttefunksjoner. De er forretningskritiske.

Data først. Alltid.