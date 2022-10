Få oversikt over bedriftens fotavtrykk med IoT

Miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring, det som på engelsk kalles ESG (environmental, social and governance), har de siste årene blitt stadig viktigere for bedriftene. I dag er det et viktig konkurransefortrinn å ha en god ESG-score, og for å måle korrekt benytter mange bedrifter IoT-løsninger for innhenting og analyse av data.

Boston Consulting Group har kartlagt at 65 prosent av nordiske bedrifter er rangert blant de beste når det gjelder ESG. Det er betydelig høyere enn den nest beste regionen, Europa, som ligger på 41 prosent. Av bedriftene i Nord-Amerika var kun 9 prosent rangert i ESG-toppen.

Simon Ranyard er Norden-sjef i Orange Business Services. Foto: Orange Business Services

De nordiske landene har med sitt samfunnsengasjement og en felles tilnærming fra både innbyggere og bedrifter lykkes bedre enn andre regioner med å gjøre ESG til en naturlig del av både privat- og yrkeslivet.

Helt siden jeg begynte å jobbe i Norden, er dette noe jeg som engelskmann alltid har satt pris på og beundret. Bedriftsledere i alle bransjer er lidenskapelige og miljøbevisste, og dette merkes også blant ansatte og kunder som er opptatt av sosial og miljømessig påvirkning.

ESG driver digital transformasjon

I en fersk studie av Economist Impact, utført på oppdrag fra Orange Business Services, slås det fast at hele 99 prosent av de undersøkte selskapene bruker digitale forretningsmodeller for å håndtere markedsendringer og for å bli mer fleksible. Studien dekker 500 multinasjonale selskaper innen design og infrastruktur, produksjon, transport og logistikk, energi, helsevesen og legemidler.

I studien oppgir 57 prosent av selskapene at én av de viktigste drivkreftene bak deres digitale transformasjon er å kunne betjene kundene sine bedre, men muligheten for et bedre ESG-resultat er også en klar drivkraft. En ny undersøkelse fra konsulentselskapet PwC slår fast at 80 prosent av forbrukerne mer sannsynlig vil handle fra et selskap som er tydelig miljøbevisst og sosialt bevisst.

Hvordan kan IoT hjelpe med evalueringen?

IoT-løsninger har gjort det mulig å overvåke ting som før ikke var tenkelig. Teknologien gir oss muligheten til for eksempel å sentralisere overvåkning av fjerntliggende oppdrettsanlegg ved å bruke sensornettverk for å måle blant annet pH-verdi og temperatur i vannet. Dette betyr at forvaltningen av oppdrettsanlegg kan automatiseres og gjøre vannbruken mer effektiv og bærekraftig. Vi kan også bruke IoT-løsninger i forsyningskjeden for å overvåke karbonavtrykket i sanntid under transport. Denne typen data kan gi eksportører, importører, distributører og produsenter en større forståelse av effektene i forsyningskjeden til enhver tid.

Dette gjelder også eiendomsbransjen, som utvikler smarte bygg, hvor en går fra standardiserte løsninger innen VVS og belysning til smarte, behovsbaserte løsninger innen bo- og arbeidsmiljø. Ved hjelp av sensorer kan IoT-løsninger lage detaljerte kart over energi- og plassutnyttelse i bygninger, og analyseverktøy kan presentere relevant informasjon basert på disse dataene.

Dette gjør bygninger smartere og bidrar til mer dynamiske miljøer som reagerer på en etterspørsel i sanntid, i stedet for bare å gi statusinformasjon. På denne måten bidrar smarte bygninger også til et positivt ESG-resultat for bedriftene. Entreprenøren Skanska har ved bruk av digitale verktøy og IoT-løsninger for prosjektteam og byggepresisjon oppnådd en kostnadsbesparelse på 65 prosent.

Til syvende og sist handler det om å ivareta våre ressurser og imøtekomme krav og forventninger fra kunder og myndigheter til å måle og rapportere på bedriftens sosiale og miljømessige fotavtrykk. Ved hjelp av IoT-løsninger kan bedriften tydelig demonstrere sin suksess og dra nytte av dette stadig viktigere konkurransefortrinnet.