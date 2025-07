Fem ting du kan gjøre for å styrke cybersikkerheten din

Som rådgiver for noen av de største organisasjonene i Norden innen digital sikkerhet, hører jeg ofte det samme spørsmålet fra IT-ledere: Hvor begynner vi egentlig?

Det spørsmålet har aldri vært mer relevant enn i dag. Etter hvert som kravene øker — fra NIS2-regelverket, fra toppledelsen og fra kundene, øker også bekymringen for hva som venter rundt neste hjørne. Cybertrusler er ikke lenger abstrakte. De er virkelige og umiddelbare: Målrettede løsepengevirus-angrep, forstyrrelser i kritisk infrastruktur og brudd i forsyningskjeder.

Håp eller frykt for fremtiden?

I vår siste rapport, basert på intervjuer med rundt 225 IT-ledere i Skandinavia, er det tydelig at den økende uroen er mer utbredt enn noen gang. Det er ikke én enkelt regulering eller teknologi som skaper stress — det er summen av alt. En kompleks virkelighet hvor mange organisasjoner føler seg isolert både når det gjelder ansvar og beslutningstaking.

Men det finnes håp. Flere ledere enn tidligere innser behovet for en strategisk tilnærming. Flere forstår at cybersikkerhet ikke bare er et IT-anliggende — det er et ledelsesansvar.

Mitt råd til dem som kjenner på denne bekymringen, er enkelt:

Start i det små, men start nå.

Forstå trusselbildet ditt. Identifiser og prioriter det som må beskyttes. Og kanskje viktigst av alt: Ikke vær redd for å be om hjelp.

Fem ting du kan gjøre

Vurder tilstanden til IT-miljøet ditt: Hva er kritisk, hva er sårbart?

Sørg for at du har en tydelig plan for å oppfylle NIS2-kravene.

Gå gjennom forsyningskjeden din: Hvilke avhengigheter finnes, og hvor sikre er de?

Involver ledergruppen: Gjør risikoer og nødvendige investeringer synlige.

Sørg for at du har riktige partnerskap på plass for å kunne reagere raskt ved hendelser.

Det å være digitalt forberedt handler ikke om å bli immun mot alle risikoer — det handler om å stå støtt når truslene rammer.

Vinnerne i årene som kommer, vil ikke være de med flest verktøy, men de som vet hvilke verktøy som skal brukes — og når. Cybersikkerhet er ikke et prosjekt. Det er en retning.