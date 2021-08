Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Den engelske fotballsesongen har startet, og det finnes sannsynligvis flere nordmenn- og kvinner som er interessert i fotball enn de er i digital sikkerhet. Min påstand er at det finnes mange likhetstrekk mellom fotball og sikkerhet, så det er mulig å interessere seg for begge.

Men om du ikke bryr deg om fotball, bør du likevel bry deg om din egen digitale sikkerhet. Er det én kamp som bør interessere, er det de daglige digitale kampene som norske bedrifter («klubber») spiller hver eneste dag. De kampene har større betydning enn om Rosenborg kvalifiserer seg til deltakelse i Europa-League eller ikke.

Fotballspillere har én eller to kamper i uken, mens det pågår sikkerhetskamper 24/7

Norske medier har bedre dekning av engelske fotballkamper enn de har av de daglige kampene mellom angrep og forsvar i det digitale domenet. Det er forståelig at kampen mellom Manchester United og Leeds har høyere underholdningsverdi enn kampen mellom DNB og digitale kjeltringer. Den sistnevnte kampen pågår hver eneste dag og er internasjonalt oppgjør av langvarig betydning for norsk økonomi og samfunnssikkerhet.

Norge ønsker å kvalifisere seg til fotball-VM i Qatar samtidig som det diskuteres å boikotte mesterskapet. I det digitale VM kan vi ikke velge om vi vil spille eller ei. Når det gjelder digital sikkerhet, spiller norske lag kamper i bedriftsligaen, eliteserien, Champions League, EM, VM og OL hver eneste dag. Som i engelske Premier League tas det ikke hensyn til om det er helg, høstferie, jul eller påske. De digitale kampene spilles på alle tenkelige tidspunkter.

Overgangsmarkedet er viktig for å finne de rette spillerne

Om noen dager stenger det engelske overgangsmarkedet for kjøp og salg av spillere. Klubbene er desperate etter å få inn de beste spillerne som passer deres taktikk og strategi. Klubbene har ulike forutsetninger til å trekke til seg de beste spillerne. Det handler ofte om økonomi. Hvilket lag betaler mest, hvilket lag har best sjanse til å vinne noe. Hvilket lag tilbyr muligheten for at spilleren kan spille hver eneste uke?

Overgangsmarkedet for digitale sikkerhetsspillere stenger aldri. Hvilken «lag» betaler mest, hvilket lag har størst mulighet til å «vinne» noe. Hvilket lag tilbyr muligheten for faglig utvikling og utfordringer? Her er det spillernes marked som rår. Det er global mangel på digitale spillere som kan hevde seg i Champions League og VM. Mange norske «klubber» befinner seg uten spillere når sesongen starter. Om det skyldes manglende vilje, evne, økonomi eller andre forhold spiller ingen rolle. Det er ingen mulighet for å melde seg ut av årets sesong. Kampene kommer uansett om «klubben» er klar eller ikke.

Analyse av motstanderen

Men i fotball og digital sikkerhet handler det ikke bare om spillernes evne og kunnskap. De må ledes, trenes, og heies på. Det må finnes en strategi, taktikk, kampplan og en vilje til å slå motstanderen.

Engelske fotballklubber har ansatte som analyserer motstanderens evne, strategi og taktikk. De analyserer kontinuerlig basert på den siste kamprapporten. Alt gjøres for å være forberedt når de skal spille mot hverandre. Ikke alle norske «klubber» har denne muligheten, men det kan være smart å fange opp informasjonen fra dem som faktisk har evnen til å analysere motstanderens evner, kapasitet og hvilke trusler og risiko de utgjør når kampen skal spilles.

Selv virkelige fotballklubber må ha sikkerhet. De må beskytte spillerne. De må beskytte forhandlinger, avtaler, kontrakter, strategier og kampplaner.

Er det smart å spille 4-4-2 hver eneste gang?

Fotballsupportere liker å diskutere taktikk. Bør laget spille 4-4-2 eller 4-3-3? Bør vi baseres oss på at motstanderen er ufarlige på høyre side og aldri skyter fra distanse?

Det samme gjelder også i den i digitale sikkerhetsverden. Skal vi gå for ISO standarder eller NSMs grunnprinsipper? Noen spør om vi ikke bare bør ha én landslagstrener som skal bestemme over alt, slik at alle de norske klubbene spiller 4-4-2. Uansett om de har nok spillere som passer inn eller om motstanderen overbefolker midtbanen slik at 4-4-2 ikke fungerer.

Det er smart å ha strategier, taktikk og planer. Det er smart å øve og trene på spillestil. Det er smart å ha innøvde trekk for å forsvare seg på corner. Men mest av alt må det finnes en taktisk evne til å tilpasse spillestilen til situasjonen. Derfor er det smart å ha en manager. En som kan ta beslutninger om å endre spillestil og taktikk underveis. Men det holder heller ikke å ha en god manager om vedkommende ikke har spillere tilgjengelig.

Du kan ikke spille uten målvakt!

Noen grunnleggende tiltak er fornuftig å ha. Å spille uten målvakt er utenkelig. Det samme bør det være i det digitale sikkerhetsarbeidet. Du må ha noe grunnleggende tiltak å falle tilbake på. Noen som er der for å ta seg av det som kommer når resten av laget blir overkjørt.

Det å ha hjemmebane er alltid en fordel. Hjemmelaget kjenner banen, spilleforholdene, rutinene og de har hjemmefansen i ryggen. Denne sesongen er tilskuerne tilbake for fullt på engelske fotballbaner. Klubbene kaller supporterne for den 12. mann og den psykologiske effekten bør ikke undervurderes.

Det å kjenne sin egen stadion, baneforhold og rutiner er også viktig i den digitale sfæren. Men å kjenne sine egne supportere, få de til å støtte laget før, under og etter kampen er essensielt. Det kan også tenkes at det er mulig å få hjelp fra andre «klubber» når nøden er størst. Det siste er nesten utenkelig i fotballverden, men er fullt mulig i det digitale sikkerhetsarbeidet.

Norske «klubber» må stille lag!

Men den enkelte «klubb» er nødt til å ha et lag. De må ha en manager, de må trene og de må stille opp til kamp. Det er ikke mulig å la det norske landslaget spille kampen som din stedfortreder. Motstanderlaget har allerede bestemt for å spille mot deg og din «klubb».

Den digitale tippekampen har startet for lenge siden. Om du har tippet eller ikke spiller ingen rolle. Kampen kommer uansett om du vil eller ikke. Det nytter ikke å vende seg mot dommeren, fordi denne kampen spilles uten dommer.

Den digitale kampmotstanderen forholder seg til ikke til regler som offside, frispark eller straffespark. De bryr seg ikke om avgjørelser tatt av VAR, UEFA eller FIFA.

Om de ikke vinner i dag, er de klar for en ny kamp i morgen.

Det bør også norske «klubber» være.