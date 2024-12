Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

For en drøy uke siden annullerte den konstitusjonelle domstolen i Romania første runde i presidentvalget etter at Romania ble utsatt for utspekulerte påvirkningsoperasjoner via Tiktok, samt målrettede cyberangrep mot IT-systemene som understøtter valgprosessen. Rapporter fra den rumenske etterretningstjenesten SRI, som tidligere var gradert «strengt hemmelig», er nå offentliggjort. Rapportene viser i detalj hvordan cyberangrep og påvirkningsoperasjoner er benyttet av statstilknyttede aktører for å påvirke valget.

Den første rapporten fra SRI tar for seg hvordan over 25.000 kontoer på Tiktok har blitt benyttet for å spre betalte politiske budskap til støtte for den pro-russiske kandidaten, Călin Georgescu. Georgescu selv fortalte den rumenske valgmyndigheten at han ikke hadde brukt én krone på politisk påvirkning. Likevel viser det seg at over en million euro er benyttet til å betale influensere for å spre politiske budskap på Tiktok til støtte for Georgescu.

Pengene er betalt ut til influenserne fra den rumenske borgeren Bogdan Peschir, under pseudonymet «bogpr», via en betalingstjeneste som heter «FameUp». Peschir har betalt 1000 euro til hver av influencerne for å spre videoer som promoterer Georgescu.

Utnyttet smutthull

Dette er både et brudd på rumensk valglovgivning og på Tiktoks egne retningslinjer. Det har vært mulig for Georgescu og støttespillerne å gjennomføre en slik operasjon, fordi de har utnyttet smutthull på plattformen. Politiske kandidater får nemlig ikke lov til å betale for økt synlighet på Tiktoks plattform, men ved å betale influensere og benytte «falske kontoer» for å drive påvirkning, har den pro-russiske kandidaten og hans støttespillere omgått retningslinjene. Politiske budskap har blitt spredd i enormt omfang under dekke av å være underholdning. Georgescu gikk fra 6 til 23 prosent oppslutning bare i løpet av de to siste ukene av presidentvalget. I SRIs rapport får Tiktok kritikk for ikke å ha slettet politisk materiale etter at valgmyndigheten i Romania beordret dem til å slette dette.

Påvirkningsoperasjonen mot Romania er veldig interessant, men ikke unik. I september i år siktet FBI to russiske borgere knyttet til den russiske nyhetskanalen Russia Today for å ha forsøkt å påvirke amerikanske borgere i forkant av presidentvalget. Ved å betale pro-republikanske influensere, via et skall-selskap, for å spre videoer på Youtube som var kritiske til Ukraina og andre konfliktfylte temaer, forsøkte de å påvirke amerikanerne. Dette illustrerer hvordan de russiske aktørene i dag forsøker å påvirke demokratiske valg.

Cyberangrep

Den andre rapporten fra SRI tar for seg cyberangrep som valginfrastrukturen i Romania har blitt utsatt for både under og etter selve valggjennomføringen. Totalt var det 85.000 forsøk på kompromittering som ble utført fra IT-systemer i mer enn 33 land. Det er vanlig å utføre angrep fra IT-systemer i andre land for å vanskeliggjøre «attribusjon». Det vil si å avdekke hvem som står bak angrepene. I tillegg benyttet angriperne avanserte metoder for anonymisering. Derfor skriver SRI i rapporten at de ikke har sikker informasjon knyttet til hvem som står bak eller oversikt over konsekvensene som er påført valgprosessen.

Spesielt interessant er det å merke seg at det ifølge SRI er sårbarheter i den rumenske valginfrastrukturen som gjør det mulig for angriperne å eskalere rettigheter slik at de kan oppnå permanent tilgang til nettverkene som understøtter valgprosessen i Romania.

Statstilknyttet aktør

Angriperne hadde fått tilgang til en karttjeneste som var tilgjengelig både på internett og i det rumenske valgdirektoratets interne nettverk. Brukernavn og passord tilhørende flere kontoer var på avveie og ble delt i Telegram-grupper bestående av russiske kriminelle. På grunn av angrepets omfang og ressursene som har blitt benyttet, slår den rumenske etterretningstjenesten fast at det står en statstilknyttet aktør bak cyberoperasjonene.

Påvirkningsoperasjoner og cyberangrep for å manipulere og sabotere demokratiske valg er åpenbart en del av de russiske aktørenes «spillbok». De har utført slike angrep i lang tid, men dette er første gang i historien at et demokratisk valg blir annullert som følge av digitale cyber- og påvirkningsoperasjoner. Selv om den rumenske etterretningen ikke har «sikker» informasjon om hvem som står bak, har Russland åpenbart interesse av å påvirke presidentvalget i EU- og Nato-landet Romania. Et oppdrag de har lykkes med.

Neste år er det stortingsvalg i Norge. Det er nå vi har tid til å gjøre forberedelsene.