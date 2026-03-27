Forsvinner problemet hvis vi venter lenge nok?

I 2020 virket gevinsten opplagt. Det ble lovet ubegrenset skalering, mindre lokal infrastruktur å vedlikeholde og full tilgang uansett hvor du er. Og prislappen kunne fristet hvem som helst.

Men i dag stiger prisene. Og når du regner med exit-kostnader, konsulentkostnader som aldri var en del av tilbudet, integrasjonskompleksiteten og den kraftige prisveksten, blir regnestykket mindre opplagt. Faktum er at vi ikke lenger vet om sky lønner seg. I seg selv bør det være nok til å stoppe opp.

USA kan kreve innsyn

Mange av endringene er kommet for å bli. Vi kan ikke late som dette går over, skriver Jean-Philippe Caquet. Foto: Privat

Men vi har enda større problemer. Sikkerhet har alltid vært et av skyleverandørenes sterkeste argumenter. Det er sant at store leverandører har dedikerte sikkerhetsteam, men de er også underlagt lovgivning som Cloud Act, som gir amerikanske myndigheter rett til å kreve innsyn i data, uavhengig av hvor dataene er lagret.

Også det aggressive postulatet som er USAs nye «Cyber-strategy», er skremmende. Internett har blitt enda en av den amerikanske presidentens potensielle slagmarker, på lik linje med Grønland og Iran. Her er GDPR maktesløst, og «Worst case scenario» har blitt en vanlig mandag.

Amerikansk politikk styres nesten utelukkende av økonomiske interesser, både nasjonale, lobbydrevne og i økende grad personlige.

Selv om fokuset mitt er på det offentlige, bør også næringslivet stoppe opp og se seg rundt. Ville du oppbevart dine mest sensitive forretningsdata hos din verste konkurrent?

Teams og Sharepoint

Vi har blitt så vant til «enshitification» at vi ikke lenger spør oss om leverandørene lager tjenester for oss eller for aksjonærene.

Vi spør heller ikke om softwaren angriper problemene eller skaper nye. Motbevis meg gjerne, men jeg har ennå til gode å se en Teams- eller Sharepoint-installasjon som løser informasjonsforvaltning bedre enn løsningen den skulle erstatte.

E:-, F:- og M:-diskene på tidlig 2000-tall grodde igjen av filer, men Sharepoint løste aldri dette underliggende problemet. Det pakket det inn i et nytt grensesnitt.

Teams er bare et annet grensesnitt for Sharepoint og arver Sharepoints iboende utfordringer. Teams fungerer utmerket for møter, men et dusin andre møteløsninger fungerer like bra og krever ikke enterprise-løsninger. Noen av dem er også både sikrere og bedre.

Office-pakken og Copilot

Hvor mange dokumenter trenger vi egentlig?

Strukturerte data har langt større nytteverdi enn enda flere Word-filer. Strukturerte data kan gjenbrukes, analyseres, automatiseres og benyttes av KI på meningsfulle måter. Et Word-dokument kan ikke det.

Copilot er Microsofts svar på KI-bølgen. Det den i praksis gjør, er å generere og oppsummere dokumenter for oss. Men hvis problemet er at vi drukner i dokumenter, er løsningen knapt å produsere dem raskere. Jo mer ustrukturerte data en språkmodell produserer, jo dårligere kvalitet. Vi trenger ikke mer støy. Vi trenger bedre struktur.

Ankepunktene mot Microsoft er like gyldige for Google og Apple og andre. Exit-strategier og solid avtaleverk hjelper på, men når internasjonale spilleregler kan endres fra dag til dag, hjelper det lite å dra frem juridiske avtaler når «the shit hits the fan».

Det finnes alternativer

Det mangler faktisk ikke på reelle alternativer til amerikanske suiteløsninger. Dette er et utvalg, men absolutt ikke utfyllende:

Kontor: LibreOffice, OnlyOffice, Collabora Online

Fildeling og samarbeid: Nextcloud (selvhostet, norsk jurisdiksjon)

Møter og video: Jitsi Meet, BigBlueButton

E-post og kalender: Stalwart, Dovecot/Postfix, Nextcloud Calendar

Prosjektstyring: Gitea/Forgejo, Taiga, Nextcloud Tasks

Intranett og websider: Drupal

Ingen av dem er perfekte. Ingen av dem er dropin-erstatninger som ikke krever konfigurasjon og omstilling (noe Microsoft-suiten heller ikke gjør). Men påstanden om at det ikke finnes alternativer, holder ikke.

Og fremveksten av KI gir oss enorme muligheter når det kommer til det å utvikle nye løsninger, uten nødvendigvis å ha KI-teknologi i bunnen, men med KI som et verktøy i utviklingen.

Tid for skippertak

Verden har endret seg de siste årene, men for historikeren i meg ligner dette mer på det som har vært «normalen». Mange av endringene er kommet for å bli. Vi kan ikke late som dette går over.

Dette er ikke snobberi mot sky, suiteløsninger eller nostalgi etter servere i kjelleren. Sky er fortsatt en solid teknologi, suiteløsningene har sine bruksområder, men vi må i mye større grad stille leverandørene spørsmålene: «Hvor trygge er egentlig dataene mine?» og «Hva tjener vi egentlig på dette?»

Vi skylder oss selv, og dem vi forvalter data for, å ikke bare stille disse spørsmålene, men også å følge opp negative svar med handling. Når verden endrer seg, må vi også gjøre det.

Nå har både danske byer og en nordtysk delstat begynt å ta steget fullt ut, og jeg mener vi bør vurdere å følge etter.