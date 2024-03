Grindr går til sak for å forsvare brukernes rettigheter

Grindr utfordrer vedtaket fra Datatilsynet, opprettholdt av Personvernnemnda, som bygger på en praksis knyttet til innhenting av samtykke i 2018 og 2019. Grindr har alltid anstrengt seg for å opptre i tråd med personvernforordningen. Vi er grunnleggende uenig i at alle personopplysninger selskapet behandler er sensitive og at Grindr med hensikt har omgått forpliktelsene i forordningen. Boten på 65 millioner kroner er uriktig og uansett uforholdsmessig stor. Vi i Grindr er opptatt av å få omgjort saken på vegne av alle våre brukere.

Sannheten er at Grindr alltid har bedt om brukernes samtykke til å dele et utvalg personopplysninger, slik at vi kan levere persontilpasset reklame. I perioden vedtaket gjelder, benyttet Grindr en lovlig samtykkeløsning som var i tråd med bransjestandard på tidspunktet, og siden den gang har selskapet oppdatert sin løsning i takt med utviklingen i bransjestandarder, lovgivning og forventninger fra brukerne.

Frivillige samtykker

Grindr mener samtykkene som ble innhentet, var informerte og spesifikke, og vi tilrettela for innhentingen av frivillige samtykker for deling av et utvalg personopplysninger til tredjeparter som skulle levere persontilpasset reklame. Grindr har alltid tilbudt en robust tjeneste og et gratis alternativ til brukere i Norge og ellers i verden, noe som muliggjøres ved bruk av persontilpasset reklame.

Videre er sannheten at Grindr aldri har delt hvilken seksuell orientering brukerne har. Faktisk har vi ingen informasjonsfelt i appen som er dedikert til slik informasjon. Derfor er vi grunnleggende uenig med norske myndigheter som mener at noens seksuelle orientering blir avslørt bare fordi opplysningene behandles av Grindr. Appen vi tilbyr, tillater brukere å opprette kontakt med hverandre – helt uavhengig av seksuell orientering, og brukerne av appen definerer selv hvilke kontakter de søker.

I vedtaket legges det til grunn at alle personopplysninger som Grindr behandler, er sensitive bare fordi selskapet assosieres med LGBTQ+-fellesskapet. Det er uforståelig at dersom Grindr behandler noens alder, er det en sensitiv personopplysning, men dersom et annet selskap uten tilsvarende assosiasjoner med LGBTQ+-fellesskapet behandler den samme personens alder, er det ikke det.

Sensitive personopplysninger

Vi går derfor rettens vei for å få avgjort at en personopplysning ikke kan anses som sensitiv etter personvernforordningen bare fordi den som behandler opplysningen, assosieres med LHBTQ+-fellesskapet. Tilsvarende kan ikke Fox News' behandling av noens alder være en sensitiv personopplysning bare fordi nyhetsbyrået assosieres med en politisk ideologi.

Dette er viktig fordi personvernforordningen skiller mellom behandlingen av «vanlige» og «sensitive» personopplysninger og angir hvilke rettslige grunnlag som er tilgjengelige for behandlingen av hver av kategoriene. Sensitive personopplysninger kan bare behandles dersom kunden har gitt sitt eksplisitte og spesifikke samtykke, mens vanlige personopplysninger også kan behandles dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale eller dersom det er en legitim interesse i å gjennomføre behandlingen.

Hvis vedtaket blir stående, blir det vanskeligere for selskaper som Grindr å konkurrere mot andre tilbydere av sammenlignbare tjenester som ikke assosieres med LGBTQ+-fellesskapet. Det er det vi i Grindr kjemper mot og ikke vil akseptere. Vi vil fortsette å tilby en tjeneste av høy kvalitet og et kostnadsfritt alternativ for våre brukere.