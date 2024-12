Hacker-sikring i offentlige anskaffelser: Cybersikkerhet må bli standard

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Digitaliseringen akselererer i et tempo verden aldri før har sett. Samtidig vokser trusselen i skyggen av den teknologiske utviklingen. De siste årene har vi vært vitne til en rekke alvorlige datainnbrudd og cyberangrep. Disse angrepene er ikke bare en trussel mot individuell sikkerhet, men også mot vår nasjonale sikkerhetsinfrastruktur.

Vi kan endre spillet

Offentlige anskaffelser har makt til å drive markedet mot større bærekraft og sikkerhet. Vi har allerede sett hvordan krav til miljøvennlige løsninger har endret spillet. I dag vektlegges klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anbud. Dette betyr at leverandører som tilbyr miljøvennlige løsninger, kan bli prioritert. På samme måte må vi nå integrere cybersikkerhet som en grunnpilar i alle offentlige anskaffelser. Ved å kreve dokumentasjon og sertifiseringer for cybersikkerhet, og belønne leverandører som tilbyr gode løsninger, kan vi lukke sikkerhetshullene og sette en ny standard for bransjen.

EU har rapportert om en alarmerende økning i cyberkriminalitet på 300 prosent i utpressingssaker innenfor unionen mellom 2015 og 2017. De økonomiske tapene har eskalert, noe som gjenspeiler behovet for sterkere sikkerhetsnett. NIS2-direktivet er EUs forsøk på å styrke digital sikkerhet, men for oss i Norge representerer det bare begynnelsen.

Les også At norske virksomheter ikke er forberedt, er en bekymring

Det offentlige som innkjøper

Hvert år bruker det offentlige nær 740 milliarder kroner på varer og tjenester. Hver eneste krone som blir brukt, representerer en mulighet til å styrke vårt forsvar mot cyberangrep. Fra skytjenester til programvare og fysisk utstyr, må vi sikre at hver investering også bidrar til vår digitale festning.

Derfor må cybersikkerhet være en integrert del av alle offentlige anskaffelser. Dette krever kompetanse og ressurser, men er en investering vi ikke har råd til å droppe.

Cybersikkerhet er ikke bare en teknisk utfordring, men handler også om menneskene, kompetansen og ikke minst prosessene. Vårt ambisiøse mål om å bli verdens mest digitaliserte land er helt avhengig av at vi tar cybersikkerhet på alvor. I Norge har det offentlige sterke økonomiske muskler som innkjøper. Dette er en glimrende mulighet til å gi sektoren insentiv til å prioritere sikkerhet i et stadig mer utfordrende terreng.

Les også Vi bør ta sikte på å bli verdens tryggeste digitale samfunn

Bevarer tilliten til offentlig sektor

Beskyttelse av offentlige data og tjenester er selvsagt viktig, men innsatsen for cybersikkerhet handler om mer. Det handler ikke minst om å bevare den grunnleggende tilliten til den offentlige sektor.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Internasjonalt samarbeid skal styrke ansvarlig KI

Tillit er selve fundamentet for et velfungerende samfunn, og denne tilliten er uløselig knyttet til vår evne til å garantere sikkerheten i de digitale systemene vi er så avhengige av.

Ved å vektlegge cybersikkerhet i offentlige anbud, sender vi et kraftfullt signal om at Norge erkjenner alvoret i de digitale truslene vi står overfor. Dette handler ikke bare om å beskytte informasjon, men om å bevare borgernes tillit til at deres data og tjenester er sikre. Ved å bygge et trygt digitalt samfunn, styrker vi grunnlaget for et velfungerende samfunn vi alle kan stole på, både i dag og i fremtiden.