Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Kun hvert andre digitale prosjekt møter eller overgå sine forretningsmål, ifølge en fersk undersøkelse fra Gartner Group. Det er hårreisende statistikk.

Tenk på alle de ressursene din virksomhet bruker på digitalisering og digital transformasjon, spesielt i en tid der det meste handler om kunstig intelligens. Forestill deg at én av to investerte kroner ikke skaper de verdiene som forretningsplanen la opp til.

Produktiviteten i arbeidslivet må opp om vi skal opprettholde konkurransekraft eller møte de mange nye kravene i samfunnet for offentlig sektor. Det er et paradoks at vi aldri har hatt så mange tidsbesparende verktøy, men samtidig aldri hatt så lite tid. For meg sier det at løsningen på våre utfordringer ikke handler om teknologi. Svaret ligger i strategi og ledelse.

Ikke nok med chat-boter, piloter og assistenter

Hos mange starter KI-initiativ som små piloter eller ved å kjøre proof of concepts. Dette er fint om ønsket er å teste og lære. For å realisere gevinster og skape en mer helhetlig endring, må du ta en mer strategisk tilnærming til hvordan digitalisering og kunstig intelligens påvirker virksomhetens vei til markedet, eller i tjenesteleveransene. For å få opp produktiviteten må det jobbes over disse tre aksene:

Data må utnyttes bedre for å skape merverdi av informasjonsmengdene dere har.

Det må gjøres en grundig digital transformasjon der stikkord handler om automatisering og effektivisering. Det skal gi raskere utvikling av produkter, løsninger og tjenester.

Sikkerhetsnivået må opp. Risiko må reduseres

Verktøy som store språkmodeller, piloter, chat-boter og agenter vil forbedre arbeidsprosesser, men kan også føre til at de største fordelene med kunstig intelligens tilfaller medarbeiderne, uten at det gir en samlet forretningsmessig effekt.

Les også Mnemonic-leder: KI er fortsatt ikke en fare for it-sikkerheten

Fire spørsmål

Ledelsen må ha en strategi for å sikre at KI går fra kun å være et verktøy for effektivisering til å bli drivkraften som skaper vekst og øker produktivitet. Derfor må du avdekke verdien som KI tilfører organisasjonen ut over de operasjonelle fordelene. Her kan du vurdere disse fire spørsmålene, inspirert av professor Ethan Mollick. Han leder Wharton Generative AI Lab og er én av de toneangivende stemmene innen bruk av KI i næringslivet:

Hvilke aktiviteter skaper ikke lenger verdi? Hvilke prosesser og oppgaver kan standardiseres eller automatiseres? Svarene lar deg omfordele ressurser til mer verdiøkende oppgaver. Hvilke oppgaver kan dere nå løse som ikke var mulig før? Dette kan være alt fra å få til bedre innsikt fra analyser til å heve nivået på kundeinteraksjonen. Hvordan kan du nå ut til nye markeder eller gjøre deres produkter/tjenester bedre kjent? KI hjelper deg med å skalere løsninger ut av nisjemarkeder og gjøre deres tilbud tilgjengelig for et bredere publikum. Hvordan kan du skape mer skreddersydde tilbud? KI lar deg lettere møte unike behov og gå inn i nye markeder ved å tilby skreddersydde løsninger og tjenester.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Så enkelt er det å gjenbruke gammelt nettverksutstyr

Deretter må du se på hvordan din driftsmodell skal integrere KI på tvers av alle funksjoner. Integrasjonen skal skape større effektivitet, gjøre dere i stand til å jobbe mer med innovasjon, forbedre forretningsprosesser, gi bedre beslutningsgrunnlag og skape bedre kundeopplevelser ved å utnytte innsikten fra de fire spørsmålene over. Resultatet blir klokere investeringer som fører til at dere havner på den riktige siden av statistikken over hvem som er best på å realisere gevinster.