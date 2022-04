Hvem kontrollerer det frie digitale ordskiftet?

Reflekter litt over dette enkle spørsmålet: når møtte du sist opp fysisk til et politisk møte eller debatt? Jeg tror de aller fleste av oss i all hovedsak følger og bidrar til samfunnsdebatt gjennom digitale flater. I dagens samfunn er den digitale delen av samfunnsdebatten i ferd med ta helt over for den fysiske og for digital politisk debatt er Twitter dominerende.

Musk og Twitter

I forrige uke la Elon Musk inn et bud på Twitter. I forsøk på noe amerikanerne kaller “hostile takeover” tilbød Musk å kjøpe selskapet for 40+ milliarder USD. Som begrunnelse for budet har Musk fremmet at han vil "unlock the social media platforms extraordinary potential".

Musk har flere ganger ytret seg kritisk til måten Twitter regulerer plattformen på og vært veldig tydelig på at han vil gi mer rom til fri ytring om han var eier. Dette har ført til spekulasjoner om at han vil åpne kontoer som tidligere har blitt stengt.

Styret i Twitter har i etterkant av budet lagt en plan for reduserer muligheten for at én person (i dette tilfellet Elon Musk) kan skaffe seg kontroll over selskapet. Utover selskapets styre har det kommet flere sterke reaksjoner fra ulike miljøer som mener det vil være uheldig for selskapet om en person fikk kontroll over plattformen

Jeg kan forstå selskapets bekymringen men for oss som samfunn handler det om noe mye viktigere enn hvem som eier Twitter.

Hvem kontrollerer det frie ordskiftet?

Det er en økende grad av mistillit til de globale digitale plattformene fordi den delen av vårt samfunn mangler helt grunnleggende demokratiske kjøreregler. Våre digitale flater styres i stor grad av en håndfull aktører som har monopol på sine områder.

I dette landskapet har Twitter vokst frem til å bli den digitale versjonen av “speakers corner” eller “town square” og er etter mitt syn det nærmeste vi kommer en plattform for åpen politisk debatt og dialog. Twitter brukes av privatpersoner, bedrifter, politikere og sivilsamfunnsaktører som vil nå ut til sin målgruppe direkte eller delta i det offentlige ordskiftet. Twitter har også spist seg også inn på redaktørstyrte medier. Det ikke uvanlige at en politisk sak oppstår basert på en diskusjon på Twitter før den plukkes opp av media.

Det faktum at en av verdens rikeste personer kan legge inn et troverdig bud på en plattform som Twitter burde derfor få alle varsellamper til å lyse rødt. Ikke fordi det er veldig mye bedre at selskapet kontrolleres av en større gruppe aksjonærer slik det gjør i dag, men fordi denne situasjonen viser med all tydelighet hvor sårbar vi som samfunn har blitt når vi over tid flytter viktige samfunnsdebatter og kommunikasjon over på en reklamefinansiert plattform som styres av en person, eller noen få kommersielle eiere.

Jeg skjønner at det å endre på denne situasjonen vil være krevende. Vi må rett og slett endre vårt grunnsyn på det digitale rommet slik at det også inkluderer sosiale, kulturelle og demokratiske verdier. Skal vi evne å gjøre noe med problemet må vi også endre syn på det offentliges rolle i digitaliseringen. Som samfunn har vi satt oss i en vanskelig situasjon, og det er lite som tyder på at norske politikere forstår hvor alvorlig problemet virkelig er.

Kan vi virkelig leve med at den digitale delen av det frie ordskiftet “kuppes” av enkelte aktører bare fordi de har penger til å betale for det? Er det klokt at vi over tid bidra til å bygge opp en plattform som Twitter til å bli vår de facto infrastruktur for samfunnsdebatt for så å være prisgitt at et enkeltmenneske styrer hvem som får delta eller ikke?