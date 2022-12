Jeg skal ikke hevde at dansk politikk alltid er verdt å kopiere.

Men etter seks uker med intense forhandlinger fikk Danmark for noen dager siden en ny regjering, og den nye regjeringen burde i hvert fall inspirere oss på ett område. Danmark har nemlig fått sin første digitaliseringsminister.

Ikke en «et eller annet viktig- og digitaliseringsminister», men en minister som har digitalisering som første og viktigste del av tittelen sin.

Marie Bjerre ble torsdag «digitaliseringsminister og minister for likestilling». Det hadde vi en gang i Norge også, og nå trenger vi det igjen. Faktisk enda mer enn våre sydlige naboer.

Fra sin tetposisjon på internasjonale rangeringer innen digitalisering fortsetter danskene å sette seg større digitale mål. Og så langt har de lyktes godt med å innfri dem – i motsetning til oss her oppe i nord.

Norge sliter

Norge sliter fortsatt med å få full fart på digitaliseringen, tross et akutt behov.

Nylig sammenlignet FN hvilke land som er best på offentlige digitale tjenester. Danmark, Finland, Sverige og Island preger toppen, mens Norge havner på en lei og kjedelig 17. plass.

Med tanke på de oppgavene vi står overfor som samfunn, er det viktigere enn noen gang at vi får på plass en ny digitaliseringsminister − en minister hvis hovedoppgave er å sikre at Norge klarer å benytte de digitale mulighetene og sørge for at alle nordmenn blir med i det digitale toget, så ingen etterlates på perrongen.

Vi trenger en konkret plan for hvordan folk og stat/kommune kan snakke bedre sammen. Den må sikre at vi øker den digitale kompetansen og kunnskapen i alle deler av samfunnet og at vi blir betydelig bedre til å prioritere og utvikle tjenester som gjør hverdagen lettere for deg og meg.

Danskenes løsning

Det politiske grunnlaget for den nye danske regjeringen varmer mitt digitale hjerte.

Blant annet står det at regjeringen vil: «Udvikle og fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue. Digitalisering skal bruges til at skabe værdi for borgere, virksomheder, vores personale i den offentlige sektor og for landet som helhed. Derfor vil regeringen fortsætte de ambitiøse investeringer i digitalisering og automatisering på tværs af både den offentlige og private sektor. Samtidig skal vi sikre, at alle kan være med, uanset hvilke digitale kompetencer man besidder.»

Det snakkes om investeringer i teknologi og digitalisering som reduserer arbeidskraft-utfordringen og sikrer danskene enkel og lik tilgang til forebygging og sykdomsbehandling, styrker digitaliseringen av det danske forsvaret og fortsetter å sette offentlig digitalisering og velferdsteknologi i fokus.

Ingen skam å kopiere gode løsninger

Fine ord på et papir er selvsagt ikke nok. Foreløpig er ambisjonene i Hurdalsplattformen et tydelig eksempel på det. Men jeg tillater meg likevel å se optimistisk mot Danmark og deres nye digitaliseringsminister.

Jeg håper at Jonas Gahr Støre lar seg inspirere av Mette Frederiksen.

Det er ingen skam å kopiere gode politiske løsninger. Norge trenger å tråkke på den digitale gasspedalen, og det gjør vi best med en minister på området.

Vi har stått stille lenge nok. Men vi har fortsatt muligheten til å bli et digitalt foregangsland og skape en digital industri som både hjelper oss her i Norge og kanskje også kan bli vår neste eksportsuksess.