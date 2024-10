Ikke bring forretningen til IT – bring IT til forretningen

De fleste IT-ledere jeg kjenner, er nå opptatt av produktorganisering. Noen har allerede kommet langt, kanskje til andre eller tredje runde, mens andre er i startgropen eller vurderer å begynne. Denne felles fokuseringen på produktorganisering fikk meg til å tenke: Kanskje vi har oversett noe viktig i jakten på å løse alt gjennom produkter.

Når riktig medisin brukes feil

Prosjekter, som en gang ble sett på som den ultimate løsningen, har vist seg å ha sine begrensninger. Nå tror vi at produktorganisering kan lykkes der prosjekter feilet. Men er det virkelig så enkelt? Etter mange år med IT-prosjekter, store og små, porteføljestyring, utviklingssprinter, produktfokuserte team og autonome team har jeg begynt å undre meg over om både prosjekt- og produktorganisering ofte faller for samme utfordringer.

Spotify, som er kjent for sin bruk av squads, tribes og guilds for å håndtere kompleksitet, advarte samtidig mot blind kopiering av deres modell. De sa: «Seek to understand the structure, practices, and mindset behind Spotify’s approach». Når vi i virksomheter hvor IT ikke er kjernevirksomheten, etablerer produktorganisasjoner på IT-siden, ender de ofte utenfor kjernevirksomheten – som en separat enhet.

Selv om produktorganisering har sine fordeler, kan det også føre til nye (gamle) utfordringer. I mange tilfeller ender IT opp som en silo, med et sterkt internt fokus. Dette skjer ofte når IT vokser seg stor og kompleks og begynner å fungere som en egen organisasjon innenfor organisasjonen. Resultatet blir ofte en situasjon hvor IT utvikler produkter som ikke nødvendigvis løser de virkelige utfordringene til forretningen. Dette medfører et større behov for koordinering mellom forretning og IT, som igjen skaper kompromisser og suboptimalisering. Til slutt påvirkes hele organisasjonens effektivitet.

IT som en integrert del av forretningen

Produktorganisering kan være et kraftfullt verktøy, men det er viktig å bruke det på riktig måte. Ved å fokusere på en forretningsdrevet tilnærming, og integrere tett inn i forretningen, kan vi muligens unngå mange av de fallgruvene som ofte oppstår ved produktorganisering.