Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Arkivverket sa nylig til Digi at de vil legge til side Noark-standarden, som har satt kravene til

arkivering og saksbehandling i norske offentlige virksomheter, og utvikle en helt ny løsning

kalt innebygd arkivering.

– Hvis vi klarer å ta livet av journalføring, så ryker Noark, sa avdelingsdirektør Espen Sjøvoll.

Vi støtter Sjøvolls forslag, og tror det vil kunne gi norske journalister bedre innsynsmuligheter enn vi har i dag.

Noark ble opprinnelig utviklet for håndtering av papirdokumenter og er ikke tilpasset dagens situasjon, hvor saksbehandling kan skje for eksempel via e-poster, chat eller redigering i

delbare dokumenter.

Noe må gjøres

Vi i pressen merker det ofte: Vi ber om innsyn i «alle sakens dokumenter». Det vi får, er da ofte mangelfullt. Noen ganger får vi beskjed om at det ikke er arkivert eller journalført noe i det hele tatt. Noe må gjøres.

Sjøvoll og Arkivverkets forslag kan bidra til å sikre den grunnlovsfestede retten til innsyn i forvaltningens dokumenter. Men det er litt for tidlig å drepe journalføringen og de tilhørende postlistene. Dagens løsning, med strukturerte arkiver etter Noark-standarden, kombinert med postlister, har gitt gode verktøy for innsyn. Einnsyn.no er en løsning i verdensklassen. Postlister har, selv om journalføringen mange steder er mangelfull, i stor grad fungert som en nøkkel for å få innsyn. Norske journalister har kunnet gå til postlistene for å søke informasjon om

problemstillinger de er interessert i – og for å finne saker de ikke visste at eksisterer.

Einnsyn.no er en løsning i verdensklassen

Må omfatte alle

Vi er derfor bekymret for «mellomfasen» før et nytt system er på plass. Journalføringen og postlistene må leve videre til vi vet at vi har en løsning som sikrer gode innsynsmuligheter.

Vi må også sikre at et nytt system ikke bare omfatter de «beste i klassen» i staten, men hele feltet av virksomheter som er omfattet av innsynsreglene i offentleglova, regionalt og lokalt.

Det er en av grunnene til at Pressens offentlighetsutvalg mener alle virksomheter som er

underlagt offentlighetsloven, må være pliktige til å bruke einnsyn.no.

Vi er spente på arbeidet til Arkivverkets Standardlab. Men før de har løsninger klare, må vi

verne om de verktøyene vi har.