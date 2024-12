IKT-kompetanse: En utfordring for små og mellomstore statlige virksomheter

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

Kartleggingen Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjort av IKT-konsulentbruk i små og mellomstore statlige virksomheter viser at virksomhetene foreslår tre hovedtiltak:

en IKT-driftsleverandør-fellestjeneste

rådgivningstjenester innen IKT

bedre eller flere rammeavtaler og markedsplasser

Mangel på IKT-kompetanse er en gjennomgående utfordring for disse virksomhetene. Mange virksomheter, spesielt de mindre, sliter med å rekruttere IKT-spesialister. De ønsker å ha noe IKT-kompetanse selv, særlig innen IKT-sikkerhet, personvern, virksomhetsarkitektur og infrastruktur. Dette er kritiske områder hvor virksomhetene må ha kontroll og kompetanse.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Energisektoren i endring: Her skal Tietoevry Tech Services trappe opp

Kartleggingen viser at tre av fire små og mellomstore virksomheter mener konsulentbruk er hensiktsmessig og gir god fleksibilitet, særlig for tidsbegrensede oppgaver. Mange opplever også at de får et godt servicetilbud fra markedet, som dekker behov det ville være kostbart og lite effektivt å dekke internt.

Virksomhetene etterspør samtidig flere alternativer til dagens praksis med å kjøpe konsulenttjenester eller rekruttere fast kompetanse. DFØ lanserer ingen forslag om konsulenthus, men har sammenstilt virksomhetenes synspunkter og vurderinger av tiltak som kan redusere bruken av IKT-konsulenttjenester.