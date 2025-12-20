Julen er også høysesong for svindel

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

For de fleste forbindes julen med hygge og senkede skuldre. Men det er også den tiden på året svindlere har best arbeidsforhold. Det betyr en markant økning i svindelforsøk, skadevare og misbruk av både personopplysninger og bedriftsinformasjon.

Likevel undervurderes risikoen. Særlig når det gjelder dokumenter og utskriftsmiljø, som ofte faller utenfor den tradisjonelle sikkerhetsbevisstheten.

Stopper ikke med et klikk

Vi handler mer, klikker raskere og senker guarden akkurat når svindlerne er mest aktive, påpeker Anne Helene Haug i Canon. Foto: Canon

Mange tenker at svindel stopper med en lenke det klikkes på. Slik er det sjelden. En infisert e-post kan spre seg videre til andre enheter og åpne dører til langt mer enn PC-en din.

Når skadevare først får fotfeste, kan den nå printere og dokumenthåndtering. Utskriftsjobber kan fanges opp, dokumenter kan lagres uten at vi vet det, og sensitiv informasjon kan lekke. I en tid der alt fra pasientopplysninger til kontrakter skrives ut, er dette en stor og undervurdert risiko.

Hver desember ser vi de samme svindelforsøkene: falske leveringsmeldinger, «du har vunnet»-kampanjer, falske gavekort som ber om kortinformasjon, falske veldedighetsinnsamlinger og julekort som viser seg å inneholde skadevare.

De lykkes fordi de treffer oss når vi er mest travle, og når akkurat denne typen kommunikasjon er forventet.

Hybridarbeid øker risikoen

Julen gjør også hybridarbeidet mer uforutsigbart. Mange tar med seg jobben hjem i dagene før ferien. Dokumenter som skrives ut på kontoret, kan bli liggende i printeren i time- eller dagevis. Andre tar papirene med hjem uten sikker oppbevaring eller makulering. På kjøkkenbordet, i bilen eller i gangen kan dokumenter lett bli tilgjengelige for uvedkommende.

Fysiske dokumenter er like verdifulle for en angriper som digital informasjon – og ofte enklere å få tak i.

Også den digitale hverdagen skaper utfordringer. En e-post infisert med skadevare kan sette i gang en kjede av hendelser der flere enheter kompromitteres, og printere blir en uventet inngangsport. Angripere kan hente ut utskriftsjobber, overvåke dokumentflyt eller bruke printeren som bro videre inn i resten av systemet. Digital sikkerhet og fysisk dokumenthåndtering må derfor sees som to sider av samme sak.

Avslørende sosiale medier

I tillegg deler vi mer i sosiale medier i høytiden. Bilder av julelunsjer, kontorer, gaver eller ferieplaner kan gi svindlere akkurat den informasjonen de trenger for å lage målrettede phishing-angrep.

Et tilsynelatende uskyldig bilde av en gavepose på kontorpulten kan avsløre hvor du jobber og dermed hvilke systemer som potensielt kan utnyttes.

Slik reduserer du risikoen

Heldigvis handler mye av sikkerheten om få, men konsekvente grep. Tilgangen til printere og utskrifter må kontrolleres gjennom autentisering og sikker utskrift. PC-er og printere må holdes oppdatert med siste sikkerhetsoppdateringer. Dokumenter må håndteres riktig, og sensitive utskrifter skal alltid makuleres og aldri kastes i vanlig avfall.

Vi må også være bevisste på trusler, sjekke avsendere nøye, unngå å klikke på uventede lenker og melde fra ved mistanke. Og ikke minst bør vi dele minst mulig offentlig. Det som legges ut på sosiale medier, kan være gull verdt for en angriper.

Julen skal være en trygg tid. Også for informasjonen vi forvalter, enten det er privat eller på jobb. Ved å kombinere gode digitale vaner med sikker dokumenthåndtering, reduserer vi risikoen betraktelig.

Selv om store databrudd kan virke avanserte, starter mange av dem i det små. For en svindler kan en glemt utskrift være like verdifull som en stjålet passordliste.

God jul – og ta med deg dokumentene fra printeren før du går hjem.