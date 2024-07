KI-baserte PC-er er mer enn bare et moteord

Gjennom mange år i IT-bransjen har jeg sett utallige «the next big thing», men sjelden har noe hatt potensial til radikalt å endre våre arbeidsprosesser som introduksjonen av PC-er med KI. Står vi overfor en ekte revolusjon for fremtidens arbeidsplass? Jeg tror svaret er ja.

Ifølge analysefirmaet Canalys vil KI-drevne PC-er utgjøre nesten halvparten av PC-markedet neste år, og innen 2028 forventes det å bli solgt 205 millioner enheter globalt. Dette representerer en vekst på 44 prosent fra 2024 til 2028. Det er tydelig at KI-optimaliserte datamaskiner ikke bare er en flyktig trend, men vil bli en integrert del av vår hverdag og arbeidsplass.

Hvorfor er en PC med KI spesiell?

Hvordan skiller en KI-drevet PC seg fra en vanlig datamaskin? Kort sagt: De er laget for å tenke sammen med oss. Med dedikerte Neural Processing Units (NPU-er), som den nye Intel 'Core Ultra' er utstyrt med, stort minne og integrerte KI-assistenter som Microsofts Copilot, er disse maskinene ikke bare raskere – de er også smartere.

I dag foregår det meste av KI-beregningsarbeidet i skyen, men med KI-drevne PC-er har det blitt mulig å skifte til lokal bearbeiding. Dette skiftet er viktig fordi over 80 prosent av alle data ikke er i skyen, og det er ikke nok tilgjengelig energi i verden til å drive disse beregningene i strømkrevende datasentre. Ved å bygge KI inn i alle enheter og nærmere den lokale datakilden, kan vi virkelig begynne å utnytte det enorme potensialet. Tenk deg en arbeidsdag hvor rutinearbeid automatiseres og PC-en forutser dine behov før du selv gjør det, og dynamisk tilpasser seg oppgavene dine. Dette er den virkeligheten KI-drevne PC-er er i ferd med å skape.

Verdiskaping må tydeliggjøres

La oss være ærlige. KI har blitt et moteord, raskt innlemmet i de fleste bedrifters kommunikasjon. Men det holder ikke lenger. IT-beslutningstagere og sluttbrukere kan raskt gjennomskue og bli lei av den endeløse sjargongen, og det er et stort opplysningsbehov når det gjelder integrasjon av kunstig intelligens og hva teknologien konkret kan gjøre for oss. Bedrifter må være mer presise i sin kommunikasjon om hvordan KI forbedrer vårt arbeid – og spesifikt hvilket problem eller behov teknologien løser.

Jeg er overbevist om at KI-baserte PC-er er mer enn bare et moteord og at de vil endre våre arbeidsprosesser til det bedre. De vil låse opp et hittil uutnyttet potensial i arbeidsstyrken. Ved å redusere tidskrevende og rutinepregede oppgaver kan medarbeidere fokusere på de mer komplekse og kreative aspektene av sitt arbeid, noe som til slutt fører til større arbeidsglede og effektivitet hos den enkelte medarbeider – noe som også skaper større verdi for bedriften.

Behov for bedre integrasjon

En nylig global undersøkelse foretatt av HP viser at nesten to av fem medarbeidere føler seg usikre på når de skal bruke KI på arbeidsplassen. Samtidig føler 41 prosent at de ikke er rustet til å utnytte teknologiens fulle potensial i sitt arbeid. Dette kan integrerte løsninger i PC-er løse, men det krever at bedriftene omfavner teknologien og lærer opp sine medarbeidere.

Medarbeiderne må vite hvordan de kan inkorporere KI i sitt daglige arbeid – fra undersøkelser og rutinearbeid til kreativ brainstorming, regnskap, innovasjon og mye mer. Derfor må bedrifter prioritere praktisk opplæring av medarbeidere i hvordan de best kan integrere kunstig intelligens i sine arbeidsoppgaver. Bare på denne måten kan bedrifter raskere øke innovasjonen og konkurranseevnen, samt overvinne motstand hos medarbeiderne ved å gi dem de nødvendige ferdigheter for å jobbe effektivt med KI.

Det handler altså ikke bare om hva disse nye optimaliserte enhetene kan gjøre – det handler i høyere grad om hvordan vi velger å bruke dem, endrer våre arbeidsmetoder, og til slutt hvordan vi definerer vårt forhold til arbeidet. Fremtiden er her, og det er opp til oss å forme den.

For å konkludere: Mens KI-drevne PC-er utfordrer oss til å revurdere arbeidet vårt og omfavne nye teknologier, er det viktig å gå videre med en blanding av entusiasme og pragmatisme. Den transformative kraften til KI vil utfolde seg over tid, og det er kritisk å begynne å engasjere seg i KI nå for å forme fremtiden vi ser for våre arbeidsplasser og liv.