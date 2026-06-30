KI har allerede tatt over

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Tweeten fra Cloudflare-sjef Matthew Prince 3. juni måtte jeg lese to ganger. Cloudflare Radar viser at 57,5 prosent av all HTTP-trafikk på internett nå kommer fra maskiner, ikke fra mennesker.

Prince hadde tidligere spådd at dette ville skje mot slutten av 2027, men det ble altså 18 måneder tidligere.

Men nettrafikk er bare begynnelsen. Forskere ved Cornell og University of Minnesota har studert e-bokmarkedet på Amazon. Før Chat GPT ble lansert i november 2022, ble det publisert rundt 100.000 nye e-bøker i måneden. I dag er det 300.000. Forskerne kjørte bøkene gjennom KI-deteksjonsverktøy. Konklusjonen: Nesten hele økningen skyldtes KI.

Bøker, musikk og apper

57 prosent av vitenskapelige artikler publisert på preprint-serveren arXiv i 2025 inneholdt KI-generert språk. I 2023 var andelen 12 prosent.

Strømmetjenesten Deezer anslår at 75.000 KI-genererte sanger lastes opp hver eneste dag. Det utgjør 44 prosent av all ny musikk på plattformen. En undersøkelse gjort av Deezer viste at 97 prosent av lytterne ikke hørte forskjellen.

Og i App Store: Over 100.000 nye apper i måneden, opp fra under 50.000 for ett år siden. Vibe coding-verktøy som Claude Code og Open AI Codex er sannsynligvis forklaringen.

Vi stiller feil spørsmål

Vi er vant til å snakke om KI som noe som kommer. Noe vi bør forberede oss på. Noe vi skal budsjettere for i 2027 eller kanskje 2028. Det er feil.

På område etter område er KI allerede majoriteten. Bøker. Musikk. Forskning. Kode. Nettrafikk. Dette er ikke påstander, men statistikk fra i år.

Spørsmålet er ikke lenger om KI vil ta over. Spørsmålet er: Hvilken del av din bransje er allerede overtatt uten at du vet om det?

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold God hendelseshåndtering starter lenge før alarmen går

Cloudflares tall endrer også noe grunnleggende. Etter 30 år med det kommersielle internett er mange av nøkkeltallene vi stoler på, i ferd med å bli misvisende. Besøkstall, sidevisninger og konverteringsrater er bygget rundt menneskelige besøkende.

Agenter gir anbefalinger

En KI-agent som henter informasjon fra nettsiden din på to sekunder og forsvinner, registreres som ett besøk, men den kan resultere i at KI-en anbefaler ditt selskap eller produkt til tusenvis av brukere.

Norske ledere og styrer bruker disse tallene til å ta beslutninger om markedsposisjon og konkurransekraft. Det bør de tenke på.

Og det handler ikke bare om tall. Hvis konkurrentene dine allerede skalerer innholdsproduksjon, kundeservice og kode med KI, vil det ikke nødvendigvis synes i de tradisjonelle markedsanalysene dine.

Jeg mener det er på tide å bytte ut «Vi er i gang med en KI-prosess?» med et mer ubehagelig spørsmål: «Er vi klare for en KI-disrupsjon?»

Innlegget ble først publisert på Linkedin. Teksten er delvis utformet med hjelp av kunstig intelligens, men meningene er skribentens egne. TU har endret stavemåten AI til KI.