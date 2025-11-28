Abonner
Debatt

KI-revolusjon i offentlige anskaffelser sparer tid og styrker kvaliteten

Offentlig sektor skal levere mer velferd for pengene. I Sverige tar man nå i bruk skreddersydd kunstig intelligens i anskaffelsesprosesser. Dette er en modell Norge med fordel kan ta i bruk.

En svensk, skreddersydd kunstig intelligens for anskaffelsesprosesser frigjør tid og redusere risikoen for feil – og er noe også Norge bør ta i bruk, mener Abelia-advokat Tore Frellumstad. Foto: Heidi Widerøe/Abelia
Tore Frellumstad, advokat i Abelia
28. nov. 2025 - 12:12

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sentrale innkjøpsorgan, Adda, har lansert sin egen språkmodell basert på Chat GPT. Den er spesielt trent for offentlige anskaffelser og avtaleprosesser. Resultatene er slående og kan indikere et paradigmeskifte for hvordan offentlig innkjøp kan drives.

KI-modellen leder brukerne steg for steg gjennom prosessen, noe som i visse tilfeller reduserer tidsbruken fra flere dager til bare timer. Adda registrerer en tidsbesparelse på mer enn 40 timer per prosjekt. KI-en genererer utkast til komplekse underlag som behovsanalyser, markedsanalyser og beslutningsunderlag.

Reduserer feilmarginen

Den kanskje viktigste effekten er imidlertid knyttet til kvalitet. Ved å programmere modellen med alle interne maler og retningslinjer, sikres det at alle ansatte jobber etter samme struktur. Dette reduserer den menneskelige feilmarginen og sikrer at interne arbeidsrutiner følges mer konsekvent. Dette er spesielt viktig i et felt som offentlige anskaffelser, der brudd på regelverket kan få store konsekvenser.

Til tross for de åpenbare effektivitetsgevinstene, understreker Adda at KI ikke kan brukes uten begrensninger i offentlig sektor. Anskaffelsesdokumentene kan ofte være omfattet av immaterielt vern eller taushetsplikt, noe som skaper juridiske og tekniske begrensninger for bruk av kommersielle KI-tjenester.

Som en konsekvens av sensitive opplysninger i dokumentene, har Adda testet lokale installasjoner av KI-en i egen infrastruktur. Akkurat dette er et kritisk forhold for å kunne anvende KI. For at offentlige oppdragsgivere i Norge skal kunne ta i bruk slike verktøy på sensitiv informasjon, må dataene behandles innenfor en sikker og suveren infrastruktur i tråd med personvernforordningen (GDPR) og nasjonale rettsregler.

Fjerner tidstyver

Addas initiativ viser at KI kan endre offentlig anskaffelser fundamentalt. Ved å la KI håndtere rutinemessig tekstproduksjon og kvalitetssikring, frigjøres innkjøpernes tid til mer strategisk arbeid som markedsdialog, innovasjon og oppfølging av kontrakter.

Offentlige innkjøpere i Norge bør se på Addas erfaringer. Dette handler ikke om å erstatte innkjøperne, men om å gi dem verktøy som tar bort tidstyvene og øker kvaliteten. Dersom KI integreres på en sikker måte, kan det bli en avgjørende faktor for å møte kravene til effektivisering.

Innlegget er basert på Addas lansering av sin egenutviklede språkmodell for anskaffelsesprosesser.

DebattDigitalisering og offentlig ITKunstig intelligens
