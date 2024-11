Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

På samme måte som internett revolusjonerte distribusjonen av informasjon, er kunstig intelligens (KI) i ferd med å transformere menneskelig effektivitet og presisjon i en skala vi knapt kan fatte.

Den mørke siden av KI sameksisterer med «alt annet». KI kan gjøre det mulig for en angriper å engasjere seg i svært personlige sosialtekniske angrep basert på data høstet fra forskjellige kilder. Dette betyr at gamle sårbarheter kan utnyttes med enda større kraft, samtidig som nye sårbarheter oppstår med KIs utvikling.

Allerede i dag kan vi tenke oss følgende scenarioer for markeds-og kommunikasjonsavdelingen:

Innholdssabotasje: KI, bedrageren, endrer nettinnhold og planter ondsinnede frø i den fruktbare jorda til våre digitale kampanjer, klare til å spire kaos. Som en magikers illusjon ligger faren i det du ikke ser. Vær årvåken.

SEO-forgiftning: KI manipulerer subtilt veiskiltene på nettet og leder besøkende på villspor. Et digitalt trylletriks som omdirigerer trafikk til skyggene. I sosiale mediers teater tar KI-genererte bedragere scenen og etterligner merkevarenes stemmer for å spre desinformasjon. Maskerade er overbevisende. Kartet er ikke terrenget. Sørg for at veiskiltene dine er sikre.

AD-svindel: KI-drevne bots etterligner menneskelig engasjement og skaper en illusjon av annonse-suksess. Ekte penger som jager falske klikk; en tåpelig oppgave. En dyr påminnelse om at ikke alt som glitrer er gull. Spørsmålet er hva det er verdt.

Adferdsmanipulasjon: Med KI som analyserer adferd, er markedsføringspersonell målet med foruroligende presisjon, som om KI kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv. Et ekko av følelsen av at forståelse ikke nødvendigvis innebærer velvilje. Se nøye etter.

Dette er bare noen få scenarioer, men viser med tydelighet at sikkerheten må være intrikat tilpasset de unike operasjonene i markeds- og kommunikasjonsavdelingen.

Nye roller

Etter hvert som KI blir en integrert del av den daglige driften, vil en rekke nye roller bli vanlige – dette kan være KI-sikkerhetsspesialist, KI-styringskoordinator og opplærings- og bevissthetsleder – bli vanlige. Dette er noen av rollene vi kan forestille oss i dag.

Det avgjørende er imidlertid å distribuere roller som fungerer som en bro – mellom dagens cybersikkerhetspraksis, som kan være robust men tradisjonell, og de innovative, KI-infuserte praksisene som raskt blir uunnværlige.

Følgelig handler det ikke bare om å forsvare seg mot nye risikoer; det handler om å omforme dine cybersikkerhetsstrategier til å være like dynamiske og intelligente som KI-teknologiene resten av verden – og forhåpentligvis også du selv – utforsker og omfavner.