Ifølge EUs store innovasjonsbarometer, European Innovation Scorecard, ligger Norge langt bak våre naboland i evne til å kommersialisere digitaliseringen. For å løfte innovasjonskraften vår er det nødvendig at flere ledergrupper og styrerom tar en aktiv rolle i digitaliseringen av virksomheten. Og de må starte i riktig ende når de velger teknologi.

Motivasjon: Svenskene slår oss

Teknologiens potensial til å bedre forretningsstyringen og øke verdiskapingen har vært påpekt i mange år. Likevel er det langt mellom de norske suksesshistoriene. At svenske Spotify har passert Equinor i verdi, bør motivere oss ekstra til å brette opp ermene.

Virksomheter som gjør et skikkelig dypdykk i forretningsplanen sin for å se hvor mulighetene for merverdi og nyverdi ligger, får størst gevinst av digitalisering.

Når jeg rådgir større virksomheter, er det ofte mitt inntrykk at ledelsen i bedriftene ikke får øye på alle mulighetene teknologien gir: De er betatt av enkeltstykker av imponerende teknologi, uten å forstå hvordan brikkene kan settes sammen for å løse de store utfordringene.

Silobaserte beslutninger er ofte årsaken til at valg av IT-arkitektur ikke er basert på de forretningsmessige utfordringene. Da mangler det helhetlige perspektivet, og bedriften ender opp med dyre systemer som ikke snakker sammen. Resultatet blir lav kvalitet på grunndata, lav tillit i organisasjonen og mye manuell jobb gjennom hele verdikjeden. Med andre ord: Gevinstene uteblir.

IT-avgjørelser må inn i styrerommene

I møte med kunstig intelligens og skyløsninger oppstår helt nye muligheter for å bygge verdiskapning og konkurransekraft. For å lykkes med det, er det avgjørende at selskapenes ledelse tar større eierskap til hvordan IT-infrastrukturen kan understøtte økt verdiskapning i virksomheten. IT kan ikke være et anliggende for kun IT-avdelingen, det må i større grad inn i styrerommene. Teknologi er selve drivkraften for endring og konkurransekraft.

Samtidig skal vi ikke la oss forføre av alt som er nytt. Varig endring skjer når diskusjonen løftes til et høyere nivå og alle sitter rundt samme bord for å løse de felles utfordringene. Dette stiller nye krav til ledere: De må se mulighetene og forstå potensialet. Vi må gå fra å spørre oss selv «hvordan kan vi bruke denne teknologien» til «hvilke forretningsmessige utfordringer må vi løse?».

Vi må gå fra å bygge bedriften rundt teknologien til å bygge teknologien rundt bedriftens forretningsidé.

Den vanskelige øvelsen er å definere hvilke utfordringer dere står overfor og hvilke forretningsbehov som skal løses. Det er ledelsens oppgave! Først da kan vi identifisere de teknologiske løsningene som kan bidra til det, som en helhet.

Start i rett ende. Da vil investeringen bli en vekstmotor og nå sitt fulle potensial.