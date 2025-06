Konsulentkutt kan knekke digitaliseringen

Norge står foran en omfattende digital omstilling. Vi skal utvikle bedre offentlige tjenester, styrke beredskapen og skape ny næringsvirksomhet. Alt dette skal vi gjøre samtidig som det blir færre tilgjengelige hoder til å gjøre jobben. I denne virkeligheten er det vanskelig å forstå de partiene som blindt vil redusere bruken av konsulenter.

Flere partier snakker om å kutte i bruken av IT-konsulenter i staten. Det kan føre til tregere prosjekter, høyere kostnader og dårligere tjenester. Det vi trenger er smartere bruk – ikke mindre.

For problemet er ikke at det brukes for mange konsulenter. Problemet er at de ofte brukes feil.

Alle kan ikke ha egne IT-miljø

Vi i IKT-Norge håper at den kommende valgkampen byr på en bedre debatt om konsulentbruk. Da må vi huske på følgende:

Vi har ikke nok teknologer i Norge til at hvert offentlig organ kan bygge egne, komplette IT-miljøer. Konsulentselskapene rekrutterer og utdanner hvert år hundrevis av unge med kompetanse innen teknologi og digitalisering. De får opplæring i metode, jobber på tvers av privat og offentlig sektor og bringer med seg erfaring og perspektiver som det offentlige ofte mangler.

Riktig bruk av konsulenter betyr å sette sammen tverrfaglige team med rett kapasitet og ansvar for fremdrift og leveranse. Det gir lavere risiko, høyere kvalitet og bedre ressursutnyttelse – på tvers av virksomheter, sektorer og landegrenser.

Får ikke ansvar, bare oppgaver

I stedet kjøper det offentlige ofte enkeltpersoner på timebasis for å fylle roller i egen organisasjon. Konsulentene får ikke ansvar, bare oppgaver. Dette er ineffektivt – og det er dyrt.

I tillegg ser vi at mange offentlige virksomheter systematisk velger bort unge konsulenter. De krever «seniorprofiler», selv der yngre kompetanse kunne løst oppgaven godt.

Dette fører til at nyutdannede ikke får erfaring, at konsulentselskapene må rekruttere færre og at stadig færre søker seg til teknologiutdanninger. Det er svært alvorlig i en tid hvor nettopp teknologer er blant våre viktigste omstillingsressurser.

Kompetansen bindes opp

En annen bekymring er at det offentlige ansetter stadig flere egne IT-folk og setter i gang prosjekter som kunne vært løst bedre og raskere i markedet. Kompetansen bindes opp, og markedet får ikke utvikle eller eksportere løsninger. Det svekker næringslivet, og det svekker innovasjonstakten.

IKT-Norge mener det er feilslått å ha et mål om å redusere konsulentbruk. Vi trenger mål om bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk og økt innovasjon. Da må vi bruke all tilgjengelig kompetanse på en smartere måte – ikke låse oss inne i en kunstig motsetning mellom «egne ansatte» og konsulenter.

Vi har ikke råd til å si nei til kompetanse vi trenger. Riktig bruk av konsulenter er en investering i tempo, kvalitet og gjennomføringsevne. De er ikke problemet, de er en del av løsningen.