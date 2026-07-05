Kritisk infrastruktur svikter i det svakeste leddet

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Trasévalg er ikke nok. To kabler i samme grøft er ikke trasédiversitet – det er en falsk trygghet. Reell redundans krever geografisk separasjon og fravær av felles sårbarhetspunkter. Det virker åpenbart – men det er fortsatt altfor vanlig at «vi har to uavhengige veier» i praksis betyr to kabler i samme rør eller grøft, med de samme sårbarhetspunktene.

Årsaken er sjelden uaktsomhet — det handler om kostnader, koordinering og dokumentasjon som ikke alltid gjenspeiler hva som faktisk ligger i bakken. Over tid skaper endringer i terrenget, gammel infrastruktur og ufullstendig overleveringsdokumentasjon et gap mellom det kartene viser og det som faktisk eksisterer. Det gapet er størst når det haster mest.

Det er bakgrunnen for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) nå har satt ned en arbeidsgruppe som skal samle fiberbransjen rundt en nasjonal veileder og bransjestandard for fysisk beskyttelse av kritisk fiberinfrastruktur. Initiativet er viktig – og det tar opp de riktige temaene: kritikalitetsklassifisering, fysisk beskyttelse, dokumentasjon, utførelse og felles bransjenorm.

Men trasévalg og gode retningslinjer løser ingenting hvis håndverket ikke holder samme standard.

Håndverket

Moderne transceivere har innebygd feilkorrigering som skjuler dårlig håndverk – stille og effektivt – helt til dempingsbudsjettet er brukt opp. Da svikter ikke linken gradvis. Den bråstopper.

Slik kan det se ut når fiberen er slitt over. Foto: Mia Silkoset

Når båndbredden presses og vi snakker om 400G- eller 800G-linker, er marginene ikke-eksisterende. En ustabil link kan krasje et helt KI-treningsløp og sende det tilbake til forrige sjekkpunkt.

Med dagens maskinvarepriser koster hver eneste omstart enorme summer. Roten til problemet? Ofte en skjøt eller konnektor som akkurat «besto» målingen under overleveringen, men som svikter under reell belastning.

Et måleinstrument kan vise godt mottatt signal mens kvaliteten på signalet kollapser fra mikroskopisk kontaminering eller makrobøy. En OTDR gir et mer fullstendig bilde — men bare hvis den som leser rapportene, forstår hva målingene forteller. Å lese en måling er én ting. Å forstå hva den faktisk sier om holdbarhet over tid, er noe annet. Den kompetansen kommer ikke av seg selv.

Kompetansen tørker ut

NEK 701, 702 og 703 definerer nøyaktig hva god utførelse innebærer. Det som er sjeldent, er det Norge har bygget rundt dem: Et dedikert fagbrev for telekommunikasjonsmontør og et statlig autorisasjonskrav — ekomnettautorisasjonen — som stiller krav til faglig kompetanse i hver eneste virksomhet som installerer ekomnett.

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Rammeverket er på plass. Det mangler montører til å bære det videre.

Kontrasten er brutal: I fjor hadde vi rekordmange søkere til lærlingplassene våre innen telekom. I år? Null. Regionens faglærere bekrefter det samme — elevene velger bort ekom.

Dette skjer samtidig som Norge har vedtatt en ny datasenterforskrift og posisjonerer seg som en attraktiv datasenterdestinasjon i Norden. Vi tiltrekker oss datasenterinvesteringer i hundremillionersklassen, men glemmer å utdanne montørene som skal bygge og vedlikeholde infrastrukturen.

Når virkeligheten kommer

For utbyggere, totalentreprenører og operatører som bygger i Norge: Å kreve dokumentert erfaring og fiberkompetanse i felt kan ikke være valgfritt. Det er den billigste forsikringen mot driftsavbrudd du kan kjøpe. En skjøt som «ser bra ut» og en trasé som «er redundant på papiret», er begge verdiløse når virkeligheten kommer – i grøften, i gateskapet, i dokumentasjonen.

Nkom-initiativet er riktig medisin for den ene siden av problemet. Den andre siden – kompetansen – krever at bransjen selv tar tak.

Spørsmålet er om vi tar dette på alvor nå mens solen skinner — eller om vi pent må vente på at neste store driftsavbrudd stiller diagnosen for oss.

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