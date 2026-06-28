Kuler, krutt og konsulenter

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Russland ruster opp langs grensen vår, og forsvarssjefen sier det går for sakte med vår egen opprustning. Da trenger vi raskt et forsvar som kan takle alle typer kriser.

Den tekniske kompetansen Forsvaret trenger, kan de verken ansette eller bygge internt i tide. De må bygge egen kapasitet og bruke markedet samtidig. Et kutt som behandler all ekstern bistand som én kostnad, rammer den kompetansen vi trenger mest, akkurat når farten skal opp.

Teknisk spisskompetanse fra konsulent-Norge, brukt på en riktig måte, er nettopp det vi trenger mer av nå.

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Digital spesialstyrke

Vi foreslår i tillegg at det bør opprettes en digital spesialstyrke som kan mobiliseres raskt når det haster.

Den høyteknologiske spisskompetansen Forsvaret trenger, finnes i stor grad i sivile teknologimiljøer, men den er i dag ikke dimensjonert, finansiert eller organisert for rask innsats. En digital spesialstyrke må finansieres av staten og bør bestå av sivile, forhåndskvalifiserte og sikkerhetsklarerte teknologimiljøer som kan aktiveres på dager og uker i stedet for måneder.

Styrken må pålegges streng sikkerhetskontroll, forplikte seg til kompetanseoverføring til Forsvaret og målbare resultater. Slik vil staten sitte igjen med sikret kapasitet i krise og krig – og kontinuerlig kompetanseoverføring i fredstid.

Smartere styring

Bakgrunnen for at Stortinget nå ser kritisk på konsulentbruk, er forståelig. Utgiftene har vokst, og Forsvarsmateriell har ført konsulentkjøp på budsjettposter ment for materiell. Kravet om åpenhet, riktig budsjettføring og parlamentarisk kontroll støtter vi fullt ut. Men svaret er bedre styring og smartere organisering av markedet, ikke mindre bruk av det.

Tek Norge signerte i fjor en samarbeidsavtale med Forsvaret for å styrke totalforsvaret gjennom bedre bruk av det sivile markedet. Etableringen av en digital spesialstyrke er det naturlige neste steget.