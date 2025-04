Kvantemaskiner kan sette vår digitale sikkerhet i fare

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

I dag er heldigvis sensitiv informasjon beskyttet takket være kryptering. Alt fra personlige meldinger, helseopplysninger og forretningskritiske data. Men vi står foran en ny trussel. Kvantemaskiner som kan sette hele vår digitale sikkerhet i fare.

Maskinene som utvikles av verdens ledende teknologiselskaper, oppstartsbedrifter og myndigheter vil revolusjonere måten vi løser komplekse problemer på. Men ikke uten utfordringer.

Kvantemaskiner fungerer på helt andre prinsipper enn dagens klassiske maskiner. I stedet for å bruke ett-tall og nuller for å behandle informasjon, brukes kvantebiter (qubits) som kan være både ett og null samtidig. Noe som gir enorm regnekraft.

Kvantemaskiner har potensial til å akselerere forskningen som kan bidra til å løse noen av menneskehetens største utfordringer – fra klimaendringer til medisinsk gjennombrudd.

Men det er et stort men: De kan også knekke krypteringen som beskytter alt fra finansielle transaksjoner til personlig informasjon.

Gjennombrudd innen tiår

Selv om teknologien er i en tidlig fase, forventes det store gjennombrudd i løpet av de neste tiårene. Og her ligger problemet.

Kvantemaskiner vil kunne løse beregninger som klassiske datamaskiner bruker uoverkommelig lang tid på. For eksempel kan de faktorisere store tall. Noe som er grunnlaget for mange av dagens mest brukte krypteringsmetoder.

Når metodene brytes åpnes døren opp for masseovervåkning, økonomiske svindler og trusler mot en lands sikkerhet.

Kriminelle forbereder seg

Mange, inkludert cyberkriminelle og statlige aktører, forbereder seg allerede på en kvantefremtid. Et eksempel er å fange opp og lagre kryptert datatrafikk i dag, med mål om å dekryptere den senere ved hjelp av kvantedatamaskiner som er kraftige nok til å knekke dagens kryptering.

Derfor haster det for virksomheter å begynne planleggingen. Overgangen til post-kvantekryptografi krever tid, innsats og en tydelig strategi.

Å sikre data i en kvanteverden er ikke et spørsmål om teknologi alene. Det handler om å heve sikkerhetsnivået og gjennomgå egne standarder før det er for sent.

Post-kvantum kryptering

Heldigvis jobber forskere, myndigheter og teknologiselskaper med løsninger allerede nå. Amerikanske NIST lanserte for kort tid siden de første standardene for post-kvantum kryptering.

Enkelt forklart algoritmer som kan implementeres på klassiske datamaskiner og andre enheter tilknyttet nettverket hvor fokuset er på å gjøre de robuste nok til å motstå både klassiske og kvantebaserte trusler.

Så hvordan kan vi egentlig forberede oss? Det første vi må gjøre er å forstå hvor sårbare vi er. Bedrifter bør kartlegge hvor dataen er mest utsatt, hvilke systemer og leverandører som kan bli rammet – og ikke minst hvilke krypteringsmetoder som faktisk er i bruk i dag.

En oversikt over dagens algoritmer gjør det lettere å vurdere risiko og prioritere hvilke oppgraderinger som haster mest.

Unngå systemer som ikke kan tilpasses

Vi vet alle at det tar tid å implementere nye metoder. Derfor må arbeidet starte tidlig. Og kanskje viktigst av alt: Løsningene må være fleksible.

Teknologien utvikler seg raskt, og det er avgjørende å unngå systemer som ikke kan tilpasses nye standarder.

Kvantemaskiner er med andre ord synonymt med enorme muligheter og stor risiko. De vil revolusjonere samfunnet, men også true personvernet, økonomien og sikkerheten generelt.

Selv om maskinene ikke er her ennå, vil konsekvensene av å ignorere teknologien være katastrofale. En kvantetrussel krever kvantesvar – og det svaret må begynne med oss.