La oss gjøre digitalisering litt mer som en tur på Ikea

Det er noe med Ikea. Jeg tenker ikke på menn med høyt blodtrykk eller kvinner i adrenalinfylt shoppingmodus blant puter og nips. Nei, det er konseptet jeg mener: Å gå gjennom utstillingene, bli inspirert, få nye ideer og se løsninger som gir mening. Vi trenger denne inspirasjonen for å gjøre endringer i hverdagen. Det samme gjelder digitaliseringen i Norge.

I SMB-barometeret for 2023 fra BDO kom det fram at bare 31 prosent av små og mellomstore bedrifter (SMB-er) tror digitalisering kan gi dem nye forretningsmuligheter. Dette er lave tall i en tid hvor teknologi forandrer verden raskt. Seks av ti bedrifter har tiltak for digitalisering, men det er faktisk færre enn året før. Hvorfor ser det ut til at troen på digitaliseringens potensial er på retur?

Vi trenger mer enn teknologi

Regjeringen sier at vi skal bli verdensledende på digitalisering. Men om ikke bedriftene våre har tro på digitaliseringens kraft, er veien dit lang. Vi må inspirere hverandre, vise hva som faktisk er mulig og lære av dem som allerede har lykkes. Digitalisering er ikke bare teknologi – det handler om å skape nye muligheter for bedriften, ansatte og kunder. For å se disse mulighetene må vi først la oss inspirere.

Hva vi kan lære av hverandre

Under Arendalsuka snakket jeg flere ganger om hva vi kan lære av Danmark. De har en portal for små og mellomstore bedrifter, der man kan få ideer, råd, og til og med søke om økonomisk støtte til digitaliseringsprosjekter. Det trenger vi også i Norge. Regjeringen må satse på dette, men vi kan ikke bare vente. Vi må selv ta initiativ.

I Den norske dataforening har vi sett hvor mye som kan skje når folk deler kunnskap. Våre medlemmer er fagfolk som møtes for å utveksle erfaringer, inspirere hverandre og bidra til at digitaliseringen blir bedre for oss alle. Våre frivillige arrangerer konferanser og møteplasser hvor man kan dele, inspirere og engasjere. Dette trenger vi sårt.

Må gjøres relevant for SMB-er

Sannheten er at mange SMB-er kanskje ikke ser digitalisering som relevant for sin hverdag. Dette må vi endre. Digitalisering handler om å gjøre arbeidsdagen enklere, skape nye muligheter og løse gamle problemer på nye måter.

For å få til dette trenger vi noen å lære av – vi trenger å se hvordan andre har gjort det og få inspirasjon til å prøve selv. Akkurat som på IKEA: Du kommer kanskje for én ting, men går ut med mange nye ideer og løsninger du ikke visste du trengte.

Så la oss gjøre digitaliseringen litt mer som en tur på Ikea: Et sted der du kan bli inspirert, få nye ideer og kanskje oppdage at det finnes løsninger du ikke visste du trengte. Det trenger ikke være komplisert, men det krever at vi gjør det – sammen. Og vi trenger en portal som SMV-portalen til våre danske naboer for å få det til å skje.