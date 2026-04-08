La oss holde hodet kaldt om digital suverenitet

Den geopolitiske utviklingen gjør at vi må se på alle samfunnsområder der vi er sårbare. Norge anno 2026 er gjennomdigitalisert, og vi bygger i svært stor grad vår digitale kommunikasjon, datahåndtering og forretningsutvikling på amerikanske teknologiplattformer.

Vi har satset på at dette lar seg kombinere med våre europeiske krav til personvern, forbrukerbeskyttelse og konkurranse, krav som gjelder i Norge og hele det europeiske indre marked. Det har gått kaldt nedover ryggen når vi har hørt at den amerikanske administrasjonen bruker vår teknologiavhengighet som et politisk våpen. Samarbeid om teknologi og handel over Atlanteren er topp prioritet i USA og EU. Knapt noen tør tenke tanken på at det skulle bli fullstendig skjæring med dataoverføring

og digitale tjenester. Men det kan, som på andre viktige områder, være lurt å ikke putte absolutt alle eggene i samme kurv.

Avhengighet

En stor del av norsk offentlig sektor og norske bedrifter bruker amerikanske teknologiplattformer som en integrert del av sin drift. Bare tenk selv på hvor ofte du bruker Google eller Microsoft-programmer som Word, Outlook eller Excel på jobben. Alt fra små håndverksbedrifter til store tjenesteleverandører er avhengige av disse systemene for samhandling, sikkerhet, dataflyt og skytjenester som i dag leveres av amerikanske selskaper. Og KI-bonanzaen er så vidt i gang, nå tester alle ut Claude, Copilot og Chat GPT som arbeidsverktøy.

Innenfor teknologinæringen er bildet enda tydeligere. Mange av våre norske teknologibedrifter bygger sine løsninger på de store amerikanske IT-plattformene. De utvikler egne produkter og tjenester på toppen av amerikansk infrastruktur, og de skaper norsk verdiskapning nettopp fordi denne infrastrukturen er stabil, skalerbar og den sikreste på markedet.

Nei til brå exit

SV tar i Stortinget til orde for en exit-strategi, og mange stemmer i samfunnsdebatten krever nå at vi «melder oss av» Google, Microsoft og andre amerikanske aktører, helst over natten. Det er verken realistisk eller ønskelig. En brå exit-strategi fra amerikanske plattformer vil få altfor store negative konsekvenser for norske bedrifter og offentlig sektor – for ikke å snakke om alle som bruker de digitale tjenestene daglig. Det er ikke nasjonale eller europeiske alternativer på plass som kan erstatte de amerikanske tjenestene.

Åpenhet

Å sitte helt stille i båten er likevel ikke en strategi vi kan satse på. Vi må få fart på utviklingen av nasjonale, nordiske og europeiske skytjenester. Det må skje i markedet, men med tilrettelegging fra regjeringen. Virke har bedt om en open source-strategi for å legge til rette for at bedrifter og offentlige virksomheter kan flytte data fra de lukkede systemene til Microsoft og Google. Myndighetene kan også stille krav til leverandører – amerikanske, europeiske og norske.

Vi må jobbe kunnskapsbasert, langsiktig og pragmatisk. Og vi må erkjenne at det norske digitaliseringsprosjektet, i offentlig og privat sektor, står og faller på at vi tar beslutninger som faktisk fungerer i praksis. Og som tilbyr den cybersikkerheten vi trenger for å beskytte oss mot angrep fra aktører som ikke vil oss vel.

Vi har lagt vår IT-beredskap i hendene på teknologiselskaper som vi ikke selv rår over. Skal vi redusere denne sårbarheten, må vi gå i dialog med disse selskapene og finne gode løsninger for fremtiden. Samtidig må vi utvikle alternativer i samarbeid med våre nordiske og europeiske naboer. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det er gjerne det beredskap handler om.

Virke representerer 300 000 arbeidsplasser i handels- og tjenestenæringene i 25.000 bedrifter over hele landet. Vi ønsker en faktabasert diskusjon om hvordan alle våre medlemmer kan ha trygge IT-plattformer og digital infrastruktur som er til det beste for deres virksomhet.

Det er på tide å løfte blikket. Og holde hodet kaldt.