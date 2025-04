Man flytter ikke grunnmuren midt i stormen

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor er en forutsetning for at Norge skal lykkes med å beskytte kritisk infrastruktur og nasjonale verdier.

Derfor er det med bekymring jeg leser anbefalingene i rapporten som nettopp ble levert til regjeringen om Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSMs) oppgaver.

Utvalget peker på at NSMs portefølje er for bred, og at oppgaver som ikke følger direkte av sikkerhetsloven, bør flyttes til andre aktører. Det kan sikkert være klokt å rydde, men ikke hvis man kaster ut fundamentet samtidig.

Å rive koblingsboksen i to

NSM har de siste tiårene bygd tillit og relasjoner med sikkerhetsmiljøer i hele landet, inkludert oss i Atea. De har vært den naturlige koblingsboksen mellom myndigheter og næringsliv – med ett ben i det regulatoriske, og ett ben i det operative.

Den typen relasjon og innsikt bygger man ikke over natta.

Thomas Tømmernes, Leder for IT-sikkerhet i Atea Norge, advarer mot å spre ansvaret på flere hender. Foto: SCJ

Ved å spre ansvaret på flere hender, svekker vi det samspillet vi er helt avhengige av når det smeller. Informasjonsflyt, felles forståelse og tillit kan ikke vedtas i et tildelingsbrev. Det må bygges over tid, gjennom deling av erfaringer og kompetanse og forståelse.

Du bygger ikke om huset i storm

De nasjonale grunnprinsippene fungerer som en grunnmur i det digitale sikkerhetshuset vårt.

Nå står vi midt i en storm av cyberangrep, desinformasjon og geopolitisk uro, og så vurderer vi å flytte selve grunnmuren til et annet sted, og la noen andre begynne på nytt. Det bekymrer meg.

Ja, NSM trenger tydeligere prioritering og bedre intern effektivitet. Men å fjerne dem fra det de faktisk får til, nemlig å samle, samordne og standardisere sikkerhetsarbeidet på tvers, blir et steg i feil retning.

Hvis vi virkelig mener alvor med å bygge nasjonal digital motstandskraft, må vi styrke samarbeidet og ikke svekke det. Og vi må ta vare på de felles prinsippene som gjør det mulig å bygge trygt, sammen.